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Главные новости Ямала
16:16  04 августа 2017 0

Известный уральский бизнесмен продает личный самолет за долги

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, оренбуржье
Забарский предложил АК "Ямал" выкупить его самолет у банкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

У гендиректора компании «Мостострой -12» Александра Забарского, по всей видимости, начались финансовые трудности. Собственные источники агентства «URA.RU» сообщают, что личный самолет Забарского находится в залоге у банка «Пересвет» и уже выставлен на торги, для погашения долга.

Также источники сообщают, что Александр Забарский вел переговоры с авиакомпанией «Ямал». Он предлагал перевозчику выкупить самолет у банка.

Получить комментарии самого Забарского «URA.RU» пока не удалось. В авиакомпании «Ямал» также пока не ответили на запрос редакции относительно желания выкупать самолет.

Напомним, помимо «Мостостроя-12» Александр Забарский владеет несколькими активами на Ямале, которые в последнее время стали фигурантами судебных разбирательств. Среди них компания «Фоника», которая владеет небольшой долей в АК «Ямал». Компания сейчас судится в арбитраже с банком, которому задолжала порядка 1,8 млрд рублей. Еще одно разбирательство сейчас идет между «Мостостроем-12» и «дочкой» «Корпорации развития». Пока что суды выигрывает компания Забарского, которой «КР» должна порядка 2 млрд рублей за строительство моста через реку Надым на Ямале. Однако в «КР» намерены оспаривать это решение.

Вячеслав Егоров
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