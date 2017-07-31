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31 июля 2017
19:21  31 июля 2017 0

«„Корпорация Развития“ сделала серьезные ошибки»

Впервые: интервью с советником полпреда, контролирующим богатейшую структуру Урала
Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
Второй съезд движения
Виктор Гузь (в центре) является советником полпреда Игоря Холманских (слева), он назначен на пост главы набсовета "КР" в мае 2017 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новое публичное лицо «Корпорации Развития», советник уральского полпреда Игоря Холманских Виктор Гузь, дал первое интервью после назначения. Уже полгода структура обещает доказать эффективность и наладить сотрудничество с акционерами, и сегодня г-н Гузь комментирует итоги этой работы. На чем «Корпорация Развития» планирует заработать миллиард, что будет, если Александру Забарскому удастся отстоять деньги за мост через Надым и как председатель набсовета понимает эмоциональные высказывания губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина — в беседе с «URA.RU».

— Виктор Петрович, еще осенью 2016 года многие полагали, что корпорация будет ликвидирована как неэффективная. После этого заговорили про сохранение компании и оптимизацию. Компания полностью переехала из Москвы в Екатеринбург с целью экономии? Какие в целом итоги оптимизации?

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, комарова наталья, кобылкин дмитрий
Виктор Гузь полагает, что ранее акционеры не могли придумать, как контролировать Маслова, оттого он совершил действия, которые «уму непостижимы»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— В ноябре 2016 года состоялся попечительский совет под председательством полпреда Игоря Холманских с участием губернаторов регионов-акционеров и и. о. гендиректора «КР» Серея Новицкого. На нем акционеры потребовали провести оптимизации всех направлений деятельности корпорации. Эта задача была поставлена Новицкому.

Проведена серьезная работа. Во-первых, «КР» подобрала значительно меньший по площади и по стоимости офис в Москве. Расходы с февраля 2017 года сократились практически в два раза, на 40 млн рублей. Во-вторых, на 70 человек сокращена штатная численность. Сократили целое подразделение геологии. Оптимизация пошла и по дочерним предприятиям — это бухгалтерия, юристы. И, наконец, акционеры вносили требование привести зарплату персонала к средней по Москве. Новицкий и его команда эту задачу выполнили. Подготовлен перечень непрофильного, неиспользуемого имущества и техники для продажи. Это недвижимость — склады, помещения, общежития, которые находятся на балансе, но приносят только убытки.

В целом стоимость этих объектов — более миллиарда рублей. Перечень должны утвердить на предстоящем заседании набсовета 1 августа.

— Почему раньше вопрос оптимизации не был актуальным? Акционеры не контролировали работу и расходы руководства?

Предприятия Челябинской области, новицкий сергей
Судьба действующего руководителя «Корпорации Развития», Сергея Новицкого, может быть решена в сентябре, после выборов. Сейчас губернаторы слишком заняты
Фото: Кондрат Александров © URA.RU

— Акционеры всегда требовали эффективного использования ресурсов, но есть определенный момент: гендиректор «КР» — самодостаточный орган управления. Многие вопросы им решались самостоятельно. Акционеры не могли напрямую воздействовать на руководителя. Учитывая прежние ошибки, собственники «КР» выработали новую систему. В начале 2017 года были внесены изменения в устав корпорации. Сделки, превышающие 10 млн рублей, подлежат утверждению набсоветом. Сложилась прозрачная схема. Все хозяйственные вопросы, вопросы инвестирования и строительства (в основном, деятельность «КР» связана со строительством по соглашению с «Транснефтью») находятся под контролем. Кроме того, на ближайшем заседании набсовета будет принята норма, согласно которой сделки по продаже неиспользуемого имущества, о котором я говорил выше, тоже будут утверждаться акционерами.

На территории РФ нет госкорпораций, которые находятся под таким тотальным контролем через акционеров или членов набсовета.

Хозяйство нам досталось архисложное, и в первую очередь это связано с эффективностью прежнего менеджмента.

Я знаю точно, что еще в августе 2016 года акционеры обсуждали вопрос смены руководства, которым были допущены очень серьезные ошибки.

Сам факт того, что миллиард рублей был вложен в банк, который тут же обанкротился, и деньги пропали — это уму непостижимо. Очень осторожно акционеры теперь подходят к назначению гендиректора. Вы видите, что Новицкий — все еще исполняющий обязанности, у него испытательный срок.

— Когда он закончится?

— Оценку его работы должны дать акционеры. Ему поставлены серьезные задачи, скажу честно: многие из них он эффективно решил. Например, это оптимизация структуры и расходов «КР». В конце августа или в сентябре будет совещание с участием губернаторов основных субъектов-акционеров (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область) и полпредом Игорем Холманских. Скорее всего, это будет после выборов, потому что сейчас все главы субъектов задействованы в подготовке кампании. Новицкий или кто-то другой будет наделен дополнительным доверием на посту гендиректора.

— Контроль над каждой сделкой, превышающей 10 млн рублей, не затрудняет работу корпорации?

— Мы используем современные средства коммуникации, такие как видеосвязь. Зачастую сделки, которые не требуют глубокого изучения, одобряются через механизм заочного принятия решений. Для упрощения работы, кстати, изменен и состав набсовета. Корпорация существует длительное время, и не по всем позициям акционеры имеют единое мнение. Сейчас у нас семь членов набсовета и все решения принимаются тремя четвертыми, то есть подавляющим большинством. Есть и еще одна проблема — не всегда собирается кворум. Но мы находим варианты, многие вопросы предварительно согласовываем.

— Давайте перейдем к конкретным проектам. Что является приоритетом в новой стратегии развития «Корпорации Развития», помимо инфраструктуры Заполярье-Пурпе? Что будет с мостом через Надым, с «Полярным кварцем»?

— По «Полярному кварцу» принято решение. В ближайшее время корпорация вернет акции из залога (они являются залоговым имуществом для дочерней компании «КР» — «Энергетическая компания «Урал промышленный Урал Полярный», которая в данный момент банкротится. Мы их выкупим по стоимости, которая будет определена независимой экспертизой. Достигнуто предварительное соглашение, активную работу провели представители ЯНАО, и в настоящее время мы готовы к сделке. Вопрос может быть решен в ближайшие две-три недели.

АО "Полярный Кварц": рудник Додо, завод первичного обогащения Усть-Пуйва, Полярный кварц
Акции «Полярного кварца» «Корпорация Развития» намерена выкупить из залога
Фото: Дмитрий Сотников

— О какой сумме выкупа может идти речь? Это миллиарды, миллионы?

— Мы сейчас находимся в процессе торгов и не можем ее озвучить. Здесь соблюдены интересы и корпорации, и акционеров, и банка МФК (Международный финансовый клуб, акционером является Михаил Прохоров — прим.ред.). Найдено приемлемое решение. Затем объект будут достраивать. Производимый сейчас концентрат поставляют на российские заводы. Но хотелось бы перейти к продукции более высокого передела. Новый менеджмент корпорации прорабатывает тему вывода этой дочерней компании из кризиса. Они тесно взаимодействуют и с руководством субъекта, и с Ростехом. Денег на выкуп от субъектов мы просить не будем. ХМАО уже вложил средства в «Полярный кварц», когда купил акции «КР».

— У банкротящейся ЭК «УП УП» есть два ямальских актива. Это работающая в поселке Харп теплоэлектростанция и замороженная ТЭС «Полярная» в Салехарде. Почему в начале 2017 года Сергей Новицкий говорил о ее возможной реинкарнации? И что будет в рамках банкротства со станцией в Харпе?

— Корпорация является кредитором ЭК «УП-УП» наряду с другими компаниями — банком «Международный финансовый клуб», Чешским экспортным банком. Долг составляет порядка 200 млн рублей. Это незначительная сумма, если сравнивать с остальными кредиторами.

Станция «Харп -12» будет реализована на торгах. Кто может ее выкупить — мне неизвестно.

Что касается ТЭС «Полярная» — решение за кредиторами, но Ямал актуальность дальнейшего строительства не подтверждает. Она ведь строилась именно в интересах региона. Решение о замораживании было принято еще при прежнем руководстве и, насколько мне известно, по согласованию с субъектами. Оплачивать дальше неперспективный и не очень нужный объект — это не по-государственному.

— Каковы ваши ожидания от судебного процесса по взысканию с «дочки» корпорации двух миллиардов за мост через Надым? Велик ли риск, что «Мостострой-12» все-таки сможет отстоять свои позиции при апелляции и кассации?

— Позиция корпорации: средства, заявленные «Мостостроем-12», избыточны, не соответствуют объемам выполненных работ. Это подтверждается экспертизами. У «КР» был заключен договор с «Мостостроем-12» на возведение моста по принципу строительства в тех требованиях, которые были заложены в технической документации. По факту же строительство не всегда соответствовало проектным требованиям. Нужно отдать должное Новицкому — он проводит большую работу по судебным и договорным вопросам. Он более 30 лет работал в строительстве и использует для судебной защиты те обстоятельства строительства надымского моста, которые до его прихода не были замечены. Если решение будет принято не в пользу корпорации, придется от чего-то отказываться.

Но «КР» по сравнению с аналогичными госкомпаниями находится не в самых худших условиях. У нее порядка 30 млрд рублей уставного капитала. Оспариваемую сумму мы сможем найти.

Открытие надымского моста: Кобылкин, Комарова, Якушев, Владимиров, Холманских и Маслов, кобылкин дмитрий, маслов сергей
В 2015 году Кобылкин и Маслов открывали надымский мост, в 2016 году губернатор Ямала назвал корпорацию «черной дырой». В 2017 году «КР» надеется вернуть прежнее отношение губернатора, доказав, что умеет экономить
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

— Какова задолженность перед вторым подрядчиком строительства моста через Надым, «Мостостроем-11», и как она будет погашена?

— Там небольшой долг, до 200 млн рублей, и уже есть взаимоприемлемое решение — они готовы давать рассрочку. Там есть взаимопонимание с Ямалом.

— Дмитрий Кобылкин заявлял, что мост через Надым будет достроен без участия «КР». Речь идет о железнодорожной части объекта. Вы согласны с этим?

— Заключено концессионное соглашение с РЖД. Можно честно сказать, почему это было сделано. Дмитрий Николаевич Кобылкин, как человек государственный, должен был найти решение в условиях, когда часть менеджмента «КР» арестована, а останавливать процесс нельзя. Я думаю, на тот момент оно было самым правильным. Имидж «КР» был разрушен.

Я хорошо понимаю Дмитрия Николаевича и других акционеров: компания с плохой репутацией не может распоряжаться государственными ресурсами.

Мы делаем все для того, чтобы убедить руководство Ямала в том, что теперь «КР» должна включаться в концессию. Мы должны восстановить репутацию и доказать потребность в себе.

— Как вы можете доказать эту потребность?

— Во-первых, у нас есть ЯЖДК (Ямальская железнодорожная компания — прим.). Во-вторых, мы владельцы проектной документации, которую проще актуализировать, чем создавать заново. В нее вложены государственные ресурсы. Ее общая стоимость — около четырех миллиардов рублей.

— Следующее заседание набсовета состоится уже завтра, 1 августа. Какие вопросы будут рассмотрены на нем?

— Есть корпоративная этика. Некоторые вопросы еще в стадии обсуждения, поэтому я бы не хотел заранее озвучивать их.

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