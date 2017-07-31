«„Корпорация Развития“ сделала серьезные ошибки»

19:21 31 июля 2017 0

Виктор Гузь (в центре) является советником полпреда Игоря Холманских (слева), он назначен на пост главы набсовета "КР" в мае 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новое публичное лицо «Корпорации Развития», советник уральского полпреда Игоря Холманских Виктор Гузь, дал первое интервью после назначения. Уже полгода структура обещает доказать эффективность и наладить сотрудничество с акционерами, и сегодня г-н Гузь комментирует итоги этой работы. На чем «Корпорация Развития» планирует заработать миллиард, что будет, если Александру Забарскому удастся отстоять деньги за мост через Надым и как председатель набсовета понимает эмоциональные высказывания губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина — в беседе с «URA.RU».

— Виктор Петрович, еще осенью 2016 года многие полагали, что корпорация будет ликвидирована как неэффективная. После этого заговорили про сохранение компании и оптимизацию. Компания полностью переехала из Москвы в Екатеринбург с целью экономии? Какие в целом итоги оптимизации?

Виктор Гузь полагает, что ранее акционеры не могли придумать, как контролировать Маслова, оттого он совершил действия, которые «уму непостижимы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— В ноябре 2016 года состоялся попечительский совет под председательством полпреда Игоря Холманских с участием губернаторов регионов-акционеров и и. о. гендиректора «КР» Серея Новицкого. На нем акционеры потребовали провести оптимизации всех направлений деятельности корпорации. Эта задача была поставлена Новицкому.

Проведена серьезная работа. Во-первых, «КР» подобрала значительно меньший по площади и по стоимости офис в Москве. Расходы с февраля 2017 года сократились практически в два раза, на 40 млн рублей. Во-вторых, на 70 человек сокращена штатная численность. Сократили целое подразделение геологии. Оптимизация пошла и по дочерним предприятиям — это бухгалтерия, юристы. И, наконец, акционеры вносили требование привести зарплату персонала к средней по Москве. Новицкий и его команда эту задачу выполнили. Подготовлен перечень непрофильного, неиспользуемого имущества и техники для продажи. Это недвижимость — склады, помещения, общежития, которые находятся на балансе, но приносят только убытки.

В целом стоимость этих объектов — более миллиарда рублей. Перечень должны утвердить на предстоящем заседании набсовета 1 августа.

— Почему раньше вопрос оптимизации не был актуальным? Акционеры не контролировали работу и расходы руководства?

Судьба действующего руководителя «Корпорации Развития», Сергея Новицкого, может быть решена в сентябре, после выборов. Сейчас губернаторы слишком заняты Фото: Кондрат Александров © URA.RU

— Акционеры всегда требовали эффективного использования ресурсов, но есть определенный момент: гендиректор «КР» — самодостаточный орган управления. Многие вопросы им решались самостоятельно. Акционеры не могли напрямую воздействовать на руководителя. Учитывая прежние ошибки, собственники «КР» выработали новую систему. В начале 2017 года были внесены изменения в устав корпорации. Сделки, превышающие 10 млн рублей, подлежат утверждению набсоветом. Сложилась прозрачная схема. Все хозяйственные вопросы, вопросы инвестирования и строительства (в основном, деятельность «КР» связана со строительством по соглашению с «Транснефтью») находятся под контролем. Кроме того, на ближайшем заседании набсовета будет принята норма, согласно которой сделки по продаже неиспользуемого имущества, о котором я говорил выше, тоже будут утверждаться акционерами.

На территории РФ нет госкорпораций, которые находятся под таким тотальным контролем через акционеров или членов набсовета.

Хозяйство нам досталось архисложное, и в первую очередь это связано с эффективностью прежнего менеджмента.

Я знаю точно, что еще в августе 2016 года акционеры обсуждали вопрос смены руководства, которым были допущены очень серьезные ошибки.

Сам факт того, что миллиард рублей был вложен в банк, который тут же обанкротился, и деньги пропали — это уму непостижимо. Очень осторожно акционеры теперь подходят к назначению гендиректора. Вы видите, что Новицкий — все еще исполняющий обязанности, у него испытательный срок.

— Когда он закончится?

— Оценку его работы должны дать акционеры. Ему поставлены серьезные задачи, скажу честно: многие из них он эффективно решил. Например, это оптимизация структуры и расходов «КР». В конце августа или в сентябре будет совещание с участием губернаторов основных субъектов-акционеров (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область) и полпредом Игорем Холманских. Скорее всего, это будет после выборов, потому что сейчас все главы субъектов задействованы в подготовке кампании. Новицкий или кто-то другой будет наделен дополнительным доверием на посту гендиректора.

— Контроль над каждой сделкой, превышающей 10 млн рублей, не затрудняет работу корпорации?

— Мы используем современные средства коммуникации, такие как видеосвязь. Зачастую сделки, которые не требуют глубокого изучения, одобряются через механизм заочного принятия решений. Для упрощения работы, кстати, изменен и состав набсовета. Корпорация существует длительное время, и не по всем позициям акционеры имеют единое мнение. Сейчас у нас семь членов набсовета и все решения принимаются тремя четвертыми, то есть подавляющим большинством. Есть и еще одна проблема — не всегда собирается кворум. Но мы находим варианты, многие вопросы предварительно согласовываем.

— Давайте перейдем к конкретным проектам. Что является приоритетом в новой стратегии развития «Корпорации Развития», помимо инфраструктуры Заполярье-Пурпе? Что будет с мостом через Надым, с «Полярным кварцем»?

— По «Полярному кварцу» принято решение. В ближайшее время корпорация вернет акции из залога (они являются залоговым имуществом для дочерней компании «КР» — «Энергетическая компания «Урал промышленный Урал Полярный», которая в данный момент банкротится. Мы их выкупим по стоимости, которая будет определена независимой экспертизой. Достигнуто предварительное соглашение, активную работу провели представители ЯНАО, и в настоящее время мы готовы к сделке. Вопрос может быть решен в ближайшие две-три недели.

Акции «Полярного кварца» «Корпорация Развития» намерена выкупить из залога Фото: Дмитрий Сотников

— О какой сумме выкупа может идти речь? Это миллиарды, миллионы?

— Мы сейчас находимся в процессе торгов и не можем ее озвучить. Здесь соблюдены интересы и корпорации, и акционеров, и банка МФК (Международный финансовый клуб, акционером является Михаил Прохоров — прим.ред.). Найдено приемлемое решение. Затем объект будут достраивать. Производимый сейчас концентрат поставляют на российские заводы. Но хотелось бы перейти к продукции более высокого передела. Новый менеджмент корпорации прорабатывает тему вывода этой дочерней компании из кризиса. Они тесно взаимодействуют и с руководством субъекта, и с Ростехом. Денег на выкуп от субъектов мы просить не будем. ХМАО уже вложил средства в «Полярный кварц», когда купил акции «КР».

— У банкротящейся ЭК «УП УП» есть два ямальских актива. Это работающая в поселке Харп теплоэлектростанция и замороженная ТЭС «Полярная» в Салехарде. Почему в начале 2017 года Сергей Новицкий говорил о ее возможной реинкарнации? И что будет в рамках банкротства со станцией в Харпе?

— Корпорация является кредитором ЭК «УП-УП» наряду с другими компаниями — банком «Международный финансовый клуб», Чешским экспортным банком. Долг составляет порядка 200 млн рублей. Это незначительная сумма, если сравнивать с остальными кредиторами.

Станция «Харп -12» будет реализована на торгах. Кто может ее выкупить — мне неизвестно.

Что касается ТЭС «Полярная» — решение за кредиторами, но Ямал актуальность дальнейшего строительства не подтверждает. Она ведь строилась именно в интересах региона. Решение о замораживании было принято еще при прежнем руководстве и, насколько мне известно, по согласованию с субъектами. Оплачивать дальше неперспективный и не очень нужный объект — это не по-государственному.

— Каковы ваши ожидания от судебного процесса по взысканию с «дочки» корпорации двух миллиардов за мост через Надым? Велик ли риск, что «Мостострой-12» все-таки сможет отстоять свои позиции при апелляции и кассации?

— Позиция корпорации: средства, заявленные «Мостостроем-12», избыточны, не соответствуют объемам выполненных работ. Это подтверждается экспертизами. У «КР» был заключен договор с «Мостостроем-12» на возведение моста по принципу строительства в тех требованиях, которые были заложены в технической документации. По факту же строительство не всегда соответствовало проектным требованиям. Нужно отдать должное Новицкому — он проводит большую работу по судебным и договорным вопросам. Он более 30 лет работал в строительстве и использует для судебной защиты те обстоятельства строительства надымского моста, которые до его прихода не были замечены. Если решение будет принято не в пользу корпорации, придется от чего-то отказываться.

Но «КР» по сравнению с аналогичными госкомпаниями находится не в самых худших условиях. У нее порядка 30 млрд рублей уставного капитала. Оспариваемую сумму мы сможем найти.

В 2015 году Кобылкин и Маслов открывали надымский мост, в 2016 году губернатор Ямала назвал корпорацию «черной дырой». В 2017 году «КР» надеется вернуть прежнее отношение губернатора, доказав, что умеет экономить Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

— Какова задолженность перед вторым подрядчиком строительства моста через Надым, «Мостостроем-11», и как она будет погашена?

— Там небольшой долг, до 200 млн рублей, и уже есть взаимоприемлемое решение — они готовы давать рассрочку. Там есть взаимопонимание с Ямалом.

— Дмитрий Кобылкин заявлял, что мост через Надым будет достроен без участия «КР». Речь идет о железнодорожной части объекта. Вы согласны с этим?

— Заключено концессионное соглашение с РЖД. Можно честно сказать, почему это было сделано. Дмитрий Николаевич Кобылкин, как человек государственный, должен был найти решение в условиях, когда часть менеджмента «КР» арестована, а останавливать процесс нельзя. Я думаю, на тот момент оно было самым правильным. Имидж «КР» был разрушен.

Я хорошо понимаю Дмитрия Николаевича и других акционеров: компания с плохой репутацией не может распоряжаться государственными ресурсами.

Мы делаем все для того, чтобы убедить руководство Ямала в том, что теперь «КР» должна включаться в концессию. Мы должны восстановить репутацию и доказать потребность в себе.

— Как вы можете доказать эту потребность?

— Во-первых, у нас есть ЯЖДК (Ямальская железнодорожная компания — прим.). Во-вторых, мы владельцы проектной документации, которую проще актуализировать, чем создавать заново. В нее вложены государственные ресурсы. Ее общая стоимость — около четырех миллиардов рублей.

— Следующее заседание набсовета состоится уже завтра, 1 августа. Какие вопросы будут рассмотрены на нем?

— Есть корпоративная этика. Некоторые вопросы еще в стадии обсуждения, поэтому я бы не хотел заранее озвучивать их.