В России начали шить купальники с принтом, изображающим президента Владимира Путина, который держит в ладони утенка. Одна из первых модниц страны — Виктория Боня показалась в новом наряде на пляже в Калифорнии.
Купальники делают на одном из швейных предприятий во Владимирской области. Как рассказала RT гендиректор Елена Быстрицкая, плавательный костюм стал пользоваться большим спросом. «Мы искали интересный позитивный принт и нашли фотографию Владимира Владимировича с изображением цыпленка», — рассказал Елена Быстрицкая.
Теперь, несмотря на высокую стоимость купальника- 7,5 тысяч рублей — заказов стало слишком много, как из регионов РФ так и из зарубежных стран.
Одной из первых купальник примеряла теледива Виктория Боня. «Наш президент это уже тренд)) #Путин #утипути. Как вам мой купальник?». — спрашивает своих подписчиков в Instagram ведущая.
«Зачётный купальник!!! Путин тебе к лицу. Купальник супер, Виктория красотка! Особенно приятно надеть купальник как патриотке отдыхая в USA, а не в Крыму или в Анапе так держать», — отметили многочисленные поклонники девушки.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что «президент против коммерциализации своего образа». С каждым годом список предпринимателей, использующих имя и изображение президента России в коммерческих целях, только растет, впрочем, как и популярность самого Путина. Второй год подряд по версии журнала Forbes он становится самым влиятельным человеком в мире.