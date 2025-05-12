EUobserver: ЕС готовит санкции против 149 судов РФ

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В Европе вновь увидели угрозу перерезания кабеля
В Европе вновь увидели угрозу перерезания кабеля Фото:

Евросоюз планирует значительно расширить санкции против России, добавив в список 149 судов, которые, по мнению Брюсселя, причастны к обходу санкций против российской нефти. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Около 25 нефтяных танкеров, которые вскоре войдут в „теневой флот“, в настоящее время курсируют по Балтийскому морю или в районе Северного моря, представляя угрозу разлива нефти или инцидентов, связанных с перерезанием кабелей», — пишет EUobserver. «Они входят в число 149 судов, которые будут добавлены в черный список ЕС, помогающий России обойти западное нефтяное эмбарго», — сообщает издание со ссылкой на предложение Европейской комиссии.

Представители стран-членов ЕС обсудили новые меры 12 мая. По словам источников, большинство делегаций выразили поддержку предложению, в то время как другие запросили дополнительное время для анализа. Обсуждение проходило быстро и на основе консенсуса.

Ожидается, что к 20 мая новый пакет санкций будет окончательно принят, и в санкционный список войдут почти 200 судов. Кроме того, ЕС планирует ввести ограничения против 54 российских и 14 иностранных физических лиц, которые, по утверждениям, поддерживают военные усилия России.

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Евросоюз планирует значительно расширить санкции против России, добавив в список 149 судов, которые, по мнению Брюсселя, причастны к обходу санкций против российской нефти. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах. «Около 25 нефтяных танкеров, которые вскоре войдут в „теневой флот“, в настоящее время курсируют по Балтийскому морю или в районе Северного моря, представляя угрозу разлива нефти или инцидентов, связанных с перерезанием кабелей», — пишет EUobserver. «Они входят в число 149 судов, которые будут добавлены в черный список ЕС, помогающий России обойти западное нефтяное эмбарго», — сообщает издание со ссылкой на предложение Европейской комиссии. Представители стран-членов ЕС обсудили новые меры 12 мая. По словам источников, большинство делегаций выразили поддержку предложению, в то время как другие запросили дополнительное время для анализа. Обсуждение проходило быстро и на основе консенсуса. Ожидается, что к 20 мая новый пакет санкций будет окончательно принят, и в санкционный список войдут почти 200 судов. Кроме того, ЕС планирует ввести ограничения против 54 российских и 14 иностранных физических лиц, которые, по утверждениям, поддерживают военные усилия России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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