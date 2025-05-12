На Украине огорчились после слов Трампа о России

Трамп подорвал стратегию Зеленского по принуждению Путина к миру
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Трамп своим заявлением обнулил выдвинутый Путину ультиматум
Трамп своим заявлением обнулил выдвинутый Путину ультиматум Фото:

Президент США Дональд Трамп фактически подорвал стратегию, разработанную президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, направленную на принуждение президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.

«Вчера президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию „принуждения Владимира Путина к миру“ <…>. Глава Белого дома призвал Зеленского „немедленно“ согласиться на прямые переговоры с Путиным», — пишет издание.

По информации Страна.ua, в своем заявлении Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня, что вызвало дополнительные опасения касательно возможности урегулирования конфликта. Этот шаг американского лидера может иметь значительные последствия для текущей дипломатической динамики в регионе.

Издание также отмечает, что призыв к немедленным переговорам без предварительных условий прекращения огня может восприниматься как изменение позиции США в отношении конфликта на Украине. Это, в свою очередь, может влиять на отношения между Украиной и ее западными союзниками. В статье подчеркивается, что переговоры без ясных гарантий безопасности могут оказаться рискованным шагом для Украины и ее главы государства, Владимира Зеленского.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости встречи между представителями Российской Федерации и Украины, запланированной на 15 мая, и назвал ее очень важной для дальнейшего урегулирования конфликта. О значимости этого события американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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Президент США Дональд Трамп фактически подорвал стратегию, разработанную президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, направленную на принуждение президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает украинское интернет-издание Страна.ua. «Вчера президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским и европейскими лидерами стратегию „принуждения Владимира Путина к миру“ <…>. Глава Белого дома призвал Зеленского „немедленно“ согласиться на прямые переговоры с Путиным», — пишет издание. По информации Страна.ua, в своем заявлении Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня, что вызвало дополнительные опасения касательно возможности урегулирования конфликта. Этот шаг американского лидера может иметь значительные последствия для текущей дипломатической динамики в регионе. Издание также отмечает, что призыв к немедленным переговорам без предварительных условий прекращения огня может восприниматься как изменение позиции США в отношении конфликта на Украине. Это, в свою очередь, может влиять на отношения между Украиной и ее западными союзниками. В статье подчеркивается, что переговоры без ясных гарантий безопасности могут оказаться рискованным шагом для Украины и ее главы государства, Владимира Зеленского. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости встречи между представителями Российской Федерации и Украины, запланированной на 15 мая, и назвал ее очень важной для дальнейшего урегулирования конфликта. О значимости этого события американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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