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06 октября 2017
13:59  09 октября 2017 2

В Тюмени железнодорожный мост переместили вниз по реке. Уникальная операция заняла несколько дней. ФОТО, ВИДЕО

Открытие мостов. Тюмень, мост
На время демонтажа старого моста автомобильное движение через Туру было перекрыто (фото из архива)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени провели уникальную операцию по демонтажу железнодорожной части Совмещенного моста. Конструкцию целиком погрузили на специально оборудованные временными опорами баржи и отбуксировали вниз по реке Туре.

Видео операции по демонтажу мостовой конструкции было размещено на канале TMN Life видеохостинга YouTube. Как рассказывается в сообщении под видео, операция по демонтажу железнодорожной части Совмещенного моста проходила в течение нескольких дней. На двух баржах были смонтированы временные плавучие опоры. На видео видно, как мост сначала был приподнят при помощи домкратов, потом под него завели баржи со временными опорами, и всю конструкцию отвели от остальной части Совмещенного моста.

Видео — TMN Life

Мост должен быть отбуксирован к специально построенному временному причалу и там разобран. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, автомобильная часть конструкции Совмещенного моста будет демонтирована по такой же схеме в течение двух недель. Работы начнутся, когда будет готов подрядчик. На время демонтажа движение транспорта будет перекрыто, поэтому в ГУСе намерены проводить работы в выходные дни.

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Фото — car72.ru

Конструкции, используемые при демонтаже, придется усилить — автомобильная часть моста весит 1 тыс. тонн, в то время как железнодорожная — 760 тонн. После того, как строители уберут вторую часть моста, они начнут разбор опор, а потом — строительство нового моста.

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Фото — Андрей Павлычев

Совмещенный мост прослужил более 50 лет. Реконструкцию моста через Туру на улице Мельникайте ведет известная строительная компания «Мостострой-11», гендиректор которой Николай Руссу является депутатом городской думы Тюмени.

Валерий Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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