В Тюмени провели уникальную операцию по демонтажу железнодорожной части Совмещенного моста. Конструкцию целиком погрузили на специально оборудованные временными опорами баржи и отбуксировали вниз по реке Туре.
Видео операции по демонтажу мостовой конструкции было размещено на канале TMN Life видеохостинга YouTube. Как рассказывается в сообщении под видео, операция по демонтажу железнодорожной части Совмещенного моста проходила в течение нескольких дней. На двух баржах были смонтированы временные плавучие опоры. На видео видно, как мост сначала был приподнят при помощи домкратов, потом под него завели баржи со временными опорами, и всю конструкцию отвели от остальной части Совмещенного моста.
Видео — TMN Life
Мост должен быть отбуксирован к специально построенному временному причалу и там разобран. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, автомобильная часть конструкции Совмещенного моста будет демонтирована по такой же схеме в течение двух недель. Работы начнутся, когда будет готов подрядчик. На время демонтажа движение транспорта будет перекрыто, поэтому в ГУСе намерены проводить работы в выходные дни.
Конструкции, используемые при демонтаже, придется усилить — автомобильная часть моста весит 1 тыс. тонн, в то время как железнодорожная — 760 тонн. После того, как строители уберут вторую часть моста, они начнут разбор опор, а потом — строительство нового моста.
Совмещенный мост прослужил более 50 лет. Реконструкцию моста через Туру на улице Мельникайте ведет известная строительная компания «Мостострой-11», гендиректор которой Николай Руссу является депутатом городской думы Тюмени.