Дольщики ООО «СМУ КПД» вновь решили провести митинг 18 октября, так как им предлагают заселяться в дома без воды, тепла и света. Администрация Кургана уведомлена о предстоящей акции, которая пройдет у кинотеатра «Россия», сообщили «URA.RU» инициаторы митинга.
«Наши мучения не закончились. Дольщики ЖК „Апельсин“ начали получать ключи (строение 2В и 2Б), но в домах нет ни воды, ни тепла, а в строении 2В даже электроэнергии нет, — рассказали возмущенные дольщики. — По факту нам предложили заезжать в холодные квартиры, где нет возможности не то что жить, а даже делать ремонт».
Кроме того, строение 2А до сих пор не введено в эксплуатацию, а строение 1 не принято Стройнадзором, говорят горе-новоселы. На совещании у вице-губернатора чиновники обещали решить проблему до конца этой недели, однако дольщики в этом сомневаются.
Дольщики «СМУ КПД» ждут заселения в дома с 2015 года, несколько раз они выходили на акции протеста, а также отменяли митинги из-за обещаний властей. На прошлой неделе заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев направил письмо губернатору Курганской области Алексею Кокорину о необходимости обратить внимание на проблемы дольщиков. В ЖК «Апельсин» остается четыре долгостроя.