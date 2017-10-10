{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
07 октября 2017
06 октября 2017
Главные новости Курганской области
12:19  10 октября 2017 0

В Кургане дольщики выйдут на митинг. Власти предложили им заселяться в дома без воды, тепла и света

Пикет дольщиков СМУ КПД в Кургане., лозунги, пикет обманутых дольщиков
Очередной митинг намечен на 18 октябряФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дольщики ООО «СМУ КПД» вновь решили провести митинг 18 октября, так как им предлагают заселяться в дома без воды, тепла и света. Администрация Кургана уведомлена о предстоящей акции, которая пройдет у кинотеатра «Россия», сообщили «URA.RU» инициаторы митинга.

«Наши мучения не закончились. Дольщики ЖК „Апельсин“ начали получать ключи (строение 2В и 2Б), но в домах нет ни воды, ни тепла, а в строении 2В даже электроэнергии нет, — рассказали возмущенные дольщики. — По факту нам предложили заезжать в холодные квартиры, где нет возможности не то что жить, а даже делать ремонт».

Кроме того, строение 2А до сих пор не введено в эксплуатацию, а строение 1 не принято Стройнадзором, говорят горе-новоселы. На совещании у вице-губернатора чиновники обещали решить проблему до конца этой недели, однако дольщики в этом сомневаются.

Дольщики «СМУ КПД» ждут заселения в дома с 2015 года, несколько раз они выходили на акции протеста, а также отменяли митинги из-за обещаний властей. На прошлой неделе заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев направил письмо губернатору Курганской области Алексею Кокорину о необходимости обратить внимание на проблемы дольщиков. В ЖК «Апельсин» остается четыре долгостроя.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров