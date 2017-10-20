Начальником ОМВД по городу Шадринску официально назначен подполковник Дмитрий Кокотеев, который с августа 2016 года был в статусе временного исполняющего обязанности. Коллективу отдела уже представили нового руководителя, сообщает пресс-служба городской администрации.
Начальник УМВД по Курганской области, генерал майор Олег Ильиных отметил, что Кокотеев «на деле доказал, что готов добросовестно нести службу и ответственно подходить к делу». Он обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с общественностью и обеспечения безопасности на территории Шадринска, а также поблагодарил отдел за успешное прохождение недавней проверки. Глава города Людмила Николаевна высказала слова благодарности Олегу Ильиных за назначение на должность коренного жителя Шадринска.
Предшественник Кокотеева полковник полиции Андрей Шамин пошел на повышение, он был назначен заместителем начальника регионального УМВД.
Дмитрий Кокотеев родился в 1974 году в селе Красная Звезда Шадринского района. Прошел все ступени службы от сотрудника роты ППСМ ОВД города Шадринска до начальника полиции. В 2003 году Кокотеев окончил Уральский Юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Награжден медалями «За отличие в службе» 3-х степеней. С июля 2003 года по январь 2004 года проходил службу на территории Северо-Кавказского региона.
Отметим, Шадринск нередко фигурирует в криминальных сводках области.