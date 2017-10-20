Героя публикации «URA.RU» пригласили в прокуратуру. Надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию со строительством дома на перекрестке улиц Профсоюзной и 50 лет Октября, а застройщику, компании «Транспромжилстрой-2005», объявило предостережение.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, застройщиков проблемных домов в Тюмени вызвали на заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства. Речь шла о двух многоэтажках: печально известной тюменской «пизанской башне» на улице Беляева, 23, которую строит ООО «Новый город-Инвест+», и доме на ул. Профсоюзной — 50 лет Октября — Северной — Оловянникова, где застройщиком является ООО «Транспромжилстрой-2005».
«URA.RU» уже писало об элитном ЖК FiftyFifty, который возводят несколько лет. По словам дольщиков, сдать дом должны были еще в 2013 году, однако даже обращения дольщиков в приемную президента и к заместителю губернатора Тюменской области Евгению Заболотному результата не дали.
Во встрече в прокуратуре приняли участие начальник управления государственного строительного надзора по Тюменской области Сергей Бауэр, заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков, заместитель главы администрации г. Тюмени Руслан Кухарук, начальник управления жилищной политики Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев, директор ООО «Транспромжилстрой -2005» Сергей Киселев, и и. о. генерального директора ООО «Новый город-Инвест+» Юрий Попов.
Представитель ООО «Новый город-Инвест+» заверил, что работы в доме на улице Беляева будут закончены до конца года. Крен здания, прозванного в народе «пизанской башней», уже устранен, сейчас идут благоустройство территории, монтаж сетей и внутренняя отделка.
Дом на Профсоюзной — 50 лет Октября директор компании «Транспромжилстрой-2005» Сергей Киселев также пообещал сдать до конца 2017 года. Прокуратура объявила предостережение главам обеих компаний о недопустимости нарушений прав дольщиков. Обе истории надзорное ведомство взяло на контроль.