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Главные новости Курганской области
13:07  20 октября 2017 2

«Электросеть не выдерживает, многие на уколах». В Кургане замерзает многоквартирный дом

Жители ходят в квартирах в куртках и ждут подключения к центральному отоплениюФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Кургане без отопления остается многоквартирный дом по адресу 2-я Часовая, 54а, принадлежащий известному предпринимателю Игорю Потютькову. Жители дома боятся, что работы по подключению здания к централизованному отоплению затянутся до минусовых температур.

Ранее дом отапливала газовая котельная ООО «Наследие», однако компания накопила большой долг за газ и не получила лицензию. В итоге котельную продали ООО «Кургантрансснаб», а дом городская администрация решила подключить к теплосетям. Из бюджета города было выделено 3,5 млн рублей на строительство теплотрассы. Как ранее сообщал сити-менеджер Кургана Андрей Потапов, сдача объекта планировалась до 6 октября.

«Сроки постоянно переносили, а теперь ни администрация города, ни управление капитального строительства никаких сроков нам не называют! В квартирах сейчас 7-8 градусов, греемся радиаторами, ходим дома в куртках, — рассказал „URA.RU“ житель многоэтажки, — Электросеть не выдерживает нагрузки, часто вышибает пробки. У кого нет возможности обогревать комнаты подручными методами — уезжают из квартир. А кому некуда уехать, вынуждены терпеть. Дети и взрослые болеют, многие на уколах». Жильцы говорят, что им еще повезло с погодой, но на следующей неделе ожидаются минусовые температуры: если в дом не подадут тепло, может отключиться лифт.

В пресс-службе администрации города Кургана нашему агентству подтвердили, что тепла в доме нет. «Работы ведутся, они на жестком контроле у руководства города. Глава города поставил задачу, чтобы до конца этой недели вопрос был решен, мы надеемся, что теплоноситель будет подан в дом до конца недели», — прокомментировала «URA.RU» Елена Бессонова, руководитель пресс-службы.

Напомним, в Кургане, задержалось начало отопительного сезона. К концу сентября более двухсот многоквартирных домов не готовы к зиме.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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