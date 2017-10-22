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Главные новости Курганской области
15:14  22 октября 2017 0

«Народный синоптик» предсказал снежный коллапс в Кургане

Метель. Салехард, зима, метель, снег
Этот октябрь может стать самым снежным в 21 векеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU (архив)

На Курган идёт мощный циклон, который к 24—25 октября создаст большие проблемы для Зауралья. Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает «народный синоптик» Илья Винштейн и добавляет, что для Кургана этот октябрь станет, возможно, самым снежным в XXI веке.

Сообщение Винштейна представлено на портале «Уральский меридиан». «Общий прирост снега может составить 20-25 см. Возможно, что это будет самый сильный октябрьский снегопад в XXI веке. В Кургане может выпасть месячная норма для октября (31 мм)», — пишет он.

«МЧС и Гидрометцентр пока не делали официальных заявлений», уточняет блогер. «26 октября ожидается затишье», — продолжает он и добавляет, что 27 и 28 числа снегопады продолжатся.

Согласно данным МЧС, в ближайшие сутки погода в Курганской области не представляет опасностb. Ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами снег. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха -4, -9; днём -2, +3.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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