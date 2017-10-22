«Народный синоптик» предсказал снежный коллапс в Кургане

На Курган идёт мощный циклон, который к 24—25 октября создаст большие проблемы для Зауралья. Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает «народный синоптик» Илья Винштейн и добавляет, что для Кургана этот октябрь станет, возможно, самым снежным в XXI веке.
Сообщение Винштейна представлено на портале «Уральский меридиан». «Общий прирост снега может составить 20-25 см. Возможно, что это будет самый сильный октябрьский снегопад в XXI веке. В Кургане может выпасть месячная норма для октября (31 мм)», — пишет он.
«МЧС и Гидрометцентр пока не делали официальных заявлений», уточняет блогер. «26 октября ожидается затишье», — продолжает он и добавляет, что 27 и 28 числа снегопады продолжатся.
Согласно данным МЧС, в ближайшие сутки погода в Курганской области не представляет опасностb. Ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами снег. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха -4, -9; днём -2, +3.