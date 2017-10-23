Жители Кургана опасаются, что прогнозируемый на Урале снегопад обернется для города дорожным коллапсом.
Telegram-канал «Курганский дед» беспокоится о том, «читал ли Андрей Потапов (сити-менеджер Кургана — прим. редакции) прогноз погоды». «Администрации столиц уральских областей рапортуют о завершении подготовки к зиме снегоуборочной техники, которая вот-вот выйдет на улицы. Екатеринбург — 450 единиц техники уже в зимнем режиме, Челябинск — более 185 переведены на зимний вариант уборки улиц. Готов ли Курган завтра встретить снежный буран? Или опять зима настигнет врасплох?» — пишет «Курганский дед».
В пресс-службе администрации города Кургана «URA.RU» сообщили, что к работе в зимний период готовы и МУП «СДП» (отвечает за уборку проезжей части), и МУП «Астра» (убирает тротуары, парки, общественные места). И это несмотря на то, что МУП «СДП» проводил работы по летнему содержанию и ремонту дорог, а часть техники задействована на работе по программе «Формирования комфортной городской среды». «В случае резкого ухудшения погодных условий в первую очередь работы будут производиться на магистральных улицах, а также на улицах с движением общественного транспорта», — отметили агентству в пресс-службе мэрии. Количество транспорта не уточнили.
Ухудшение погоды в Зауралье ожидается 24 и 25 октября. Прогнозируются сильные смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега и снегопада. Возможно установление снежного покрова высотой до 10-15 см. Осадки, вероятно, будут сопровождаться порывистым ветром до 15 м/сек.
ГИБДД Курганской области выступила с предупреждением: водителям нужно своевременно заменить летние шины на зимние, а также соблюдать скоростной режим движения. «Если автомобиль будет оборудован шипованной резиной, то должен быть установлен знак „Шипы“. За отсутствие этого знака предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение», — напоминают в Госавтоинспекции.