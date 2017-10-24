15:53 24 октября 2017 0

Регион закупил скамейки и игровые комплексы в других областях, и ждет доставки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спикер Курганской областной Думы Дмитрий Фролов потребовал от департамента экономического развития организовать в регионе производство лавок и детских городков. Речь об этом зашла при обсуждении информации областного правительства о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса, передает корреспондент «URA.RU».

«Идеи лежат на поверхности! За окном уже белым-бело, а мы еще не установили малые архитектурные формы по программе „Комфортная городская среда“. Ждем, когда их привезут издалека с транспортными накладными расходами», — возмутился Дмитрий Фролов. Заместитель директора департамента экономического развития Дмитрий Колмогоров ответил, что единственный производитель детских игровых площадок отказался от производства, и теперь продает конструкции из Тюмени и Екатеринбурга. «Но потенциал для производства есть», — добавил чиновник.

«Потенциал был и в марте, когда мы ходили на выставку ЖКХ в КВЦ, где местные производители только скалки продавали, остальные были приезжими, — возразил спикер, — И мы говорили о том, что у нас опыт есть, потенциал есть, самое главное, есть деньги (по федеральной программе область получила на благоустройство 180 млн рублей, — прим. автора), а результата нет! У меня огромная просьба организовать производство, собрать людей. Программа будет реализовываться и дальше. Лавочки покупают много и на большую сумму. Это перспектива с серьезными деньгами, благодаря которой мы сможем и бизнес обустроить, и город», — отметил спикер.

Также Фролов просил чиновников разобраться, почему курганские строители не пользуются запорной арматурой местного предприятия «Темпер», которое вышло на европейский рынок. «Фонд капремонта использует запорную арматуру не „Темпера“, а челябинского производителя. Почему? Надо разобраться и помочь нашим предпринимателям выйти на наш курганский рынок», — отметил он.