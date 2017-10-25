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Главные новости Ямала
06:33  25 октября 2017 0

Роспотребнадзор: «Каждый сотый ямалец болеет ОРВИ»

Открытая лицензия от 16.08.2016, грипп, простуда, болезнь, орви, насморк, вирус, инфекция, болезнь
Власть активно призывает к участию населения в вакцинацииФото: Pixabay.com © URA.RU

Уровень заболеваемости ОРВИ на Ямале вырос на 4,9%. Теперь на каждые 10 тысяч населения региона приходится 101,9 случаев заражения острой респираторной вирусной инфекцией.

Как сообщает kp.ru, большинство заболевших регистрируется среди организованных детей. Всего, по данным Роспотребнадзора ЯНАО, в последнюю неделю за медицинской помощью обратилось более 5,5 тысяч человек с признаками ОРВИ. Согласно проведенным лабораторным анализам, вирусы гриппа пока не обнаружены. Также в региональном ведомстве сообщили, что в двух детских садах Шурышкарского района объявлен карантин.

По всей стране проводится масштабная вакцинация населения. Для дополнительной мотивации к участию в программе лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил предоставлять выходной за проставление прививки от гриппа. Сам депутат подчеркнул, что уже прошел вакцинацию и настоятельно порекомендовал однопартийцам последовать его примеру.

Наталья Полетавкина
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