Ямальский бизнесмен «наварил» на нелегальной продаже бензина миллиард

Полиция Ямала совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД обнаружила на территории региона нелегальную систему переработки и продажи нефтепродуктов. Предприниматель (его имя не называется) извлек из незаконной деятельности доход на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-служба МВД России.
Установлено, что руководитель нескольких коммерческих предприятий организовал работу по хранению, переработке, транспортировке и сбыту нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и сжиженного газа без соответствующей лицензии. Незаконная деятельность осуществлялась на территории Пуровского района ЯНАО. Продажа углеводородов происходила через контракты и договоры, заключенные с предприятиями топливно-энергетического комплекса.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».