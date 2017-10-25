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Главные новости Ямала
15:22  25 октября 2017 0

Ямальский бизнесмен «наварил» на нелегальной продаже бензина миллиард

Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, цистерны
Предприимчивый ямалец стал фигурантом уголовного делаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Ямала совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД обнаружила на территории региона нелегальную систему переработки и продажи нефтепродуктов. Предприниматель (его имя не называется) извлек из незаконной деятельности доход на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-служба МВД России.

Установлено, что руководитель нескольких коммерческих предприятий организовал работу по хранению, переработке, транспортировке и сбыту нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и сжиженного газа без соответствующей лицензии. Незаконная деятельность осуществлялась на территории Пуровского района ЯНАО. Продажа углеводородов происходила через контракты и договоры, заключенные с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Сергей Мороз
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