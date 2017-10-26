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Главные новости Курганской области
11:20  26 октября 2017 0

В день премьеры «Матильды» к кинотеатрам Кургана подтянут Росгвардию

Курганская полиция. афиша Матильды. Курган, полиция, полицейская собака
Силовики взяли под контроль курганские кинотеатрыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Кинотеатры и силовые ведомства Зауралья усилили меры безопасности в день премьеры «Матильды» в Кургане. 26 октября правоохранители скорректировали маршруты патрулирования

Картину покажут в двух курганских кинотеатрах — «Россия» и Pushka в ТРЦ «Пушкинский». На момент публикации материала на сеансы в течение дня в первом забронировано 58 мест, во втором — 46. Как рассказали «URA.RU» в кинотеатрах, там готовы к любым ситуациям: составлен специальный план работы, приглашены дополнительные охранники.

Контролировать происходящее будут и сотрудники Росгвардии. «Маршруты патрулирования в этот день будут приближены к кинотеатрам, как, в принципе, при проведении любого массового мероприятия», — сказала пресс-секретарь силовиков Ксения Диких газете «Курган и курганцы».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане нашлось семь спонсоров «Антиматильды».

Вера Чернышева
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