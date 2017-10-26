В день премьеры «Матильды» к кинотеатрам Кургана подтянут Росгвардию

Кинотеатры и силовые ведомства Зауралья усилили меры безопасности в день премьеры «Матильды» в Кургане. 26 октября правоохранители скорректировали маршруты патрулирования
Картину покажут в двух курганских кинотеатрах — «Россия» и Pushka в ТРЦ «Пушкинский». На момент публикации материала на сеансы в течение дня в первом забронировано 58 мест, во втором — 46. Как рассказали «URA.RU» в кинотеатрах, там готовы к любым ситуациям: составлен специальный план работы, приглашены дополнительные охранники.
Контролировать происходящее будут и сотрудники Росгвардии. «Маршруты патрулирования в этот день будут приближены к кинотеатрам, как, в принципе, при проведении любого массового мероприятия», — сказала пресс-секретарь силовиков Ксения Диких газете «Курган и курганцы».
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане нашлось семь спонсоров «Антиматильды».