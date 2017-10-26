Ямальский лебедь Звездочка из-за любви нарушил законы природы

Ученые из рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии предполагают, что стали свидетелями необычного явления. Ямальский малый лебедь по прозвищу Звездочка без видимых причин сменил место зимовки и вместо Синьцзян-Уйгурского района Китая, где проводил зиму в прошлом году, взял курс на озеро Поянг — самый крупный пресноводный водоём на востоке Китая.
Орнитолог Софья Розенфельд не исключает, что в Байдарацкой губе Звездочка могла встретить пару и с этим связан новый маршрут. В прошлом году птица летала на зимовку одна. Ее встречали и фотографировали в группе из лебедей-шипунов и лебедя-кликуна в Казахстане и в Китае.
Орнитологи отслеживают перемещения Звездочки с помощью GSM-передатчика. Если лебедь действительно прилетит на Поянг и ученым удастся проследить ее новый маршрут, это станет доказательством, что, исходя из собственных соображений, птицы могут менять места зимовок, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.