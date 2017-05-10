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18:37  10 мая 2017 0

Ямальские лебеди зимовали в Китае и на Каспии, но их все равно потянуло домой

Форум
Ямальские лебеди возвращаются домой после зимовкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Краснокнижные лебеди спешат вернуться в ЯНАО после долгой зимы, проведенной в Китае, Средней Азии и на Каспии. Кандидат биологических наук Софья Розенфельд из Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова сообщила, что лебеди стремятся к своему привычному месту обитания, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

По словам Розенфельд, двухлетняя самка малого лебедя, получившая прозвище Звездочка, находится уже в 1300 километрах от дома. Она летит на родину из Китая, где зимовала в Синдзян-Уйгурском районе. Еще два ее сородича провели зиму на озере Поянг. Они добрались до ХМАО, и им осталось преодолеть всего 650 километров. Кроме того, из Узбекистана к родным местам летит еще один лебедь.

Как отметила биолог, судя по тому, как птицы уверенно движутся на Север, можно ожидать, что весна на Ямал придет совсем скоро.

С 2010 года на Ямале проводится наблюдение за краснокнижными малыми лебедями. Исследователи, окольцевавшие лебедей в 2015 и 2016 году в Байдарацкой губе, выяснили, что места зимовок птиц разнесены на тысячи километров.

Нина Калинина
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