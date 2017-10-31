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Главные новости Ямала
11:16  31 октября 2017 0

На Ямале тает лед. Региону пообещали аномальное потепление

Собаки и дачи. Нижневартовск., сосульки, зима, погода, весна
В отдельных районах воздух будет прогреваться до плюсовых температурФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бабье лето пришло на Ямал с небольшим запозданием. По прогнозам синоптиков, в середине этой недели по всему региону ожидается значительное потепление. На отдельных территориях воздух прогреется до трех градусов тепла.

Так, 1 ноября в Салехарде ожидают потепление до +3 градусов. В среднем по Приуральскому району температура воздуха будет колебаться от 0 до +1 градуса. Такие же прогнозы синоптики дают по всей южной части региона. Возможны дождь и мокрый снег.

В новом Уренгое, Надыме, Губкинском, Тарко-Сале температура воздуха будет около 1-2 градусов ниже ноля. Самые северные территории — Ямальский и Тазовский районы — ждет потепление до минус пяти градусов.

Отметим, что ученые пока не спешат делать громкие заявления о пришедшем глобальном потеплении, однако исследования показали, что зона вечной мерзлоты уже существенно сократилась, что значительно может отразиться на многих сферах жизнедеятельности на Ямале. В частности потепление стало причиной появления огромных воронок в тундре.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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