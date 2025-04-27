На Мисс России — 2015 Софию Никитчук заведено уголовное дело за незаконный провоз через границу ювелирных изделий, ей может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Мисс России — 2015 Софии Никитчук грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от уплаты таможенных платежей», — пишет telegram-канал Mash. По их данным, в октябре прошлого года Никитчук пыталась пройти по зеленому коридору в аэропорту Внуково, но таможенники обнаружили у нее часы Patek Philippe и колье Cartier общей стоимостью почти 12 миллионов.
По закону эти ценности требовалось декларировать, однако Никитчук этого не сделала, потому что вещи личные. О необходимости заполнять документы на них она не знала. Это привело к тому, что Мисс России — 2015 могла уклониться от уплаты от 3,1 миллиона рублей налогов. Следователи завели на нее уголовное дело, и ей может грозить до двух лет лишения свободы.
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