В Киеве сообщили о согласии Зеленского на «мирный план» Трампа

Зеленский под давлением согласился на «мирный план» Трампа
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Зеленский согласился на «мирный план» Трампа
Зеленский согласился на «мирный план» Трампа Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Украины Владимир Зеленский согласился на временное перемирие и рассмотрение «мирного плана» президента США Дональда Трампа в качестве основы для урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил источник в украинской делегации, участвовавшей в переговорах, которые прошли в Риме в перерывах между церемонией прощания с Папой Римским Франциском I.

«Зеленский согласился на „мирный план“ Трампа под натиском обстоятельств <...> [план] должен стать основой для урегулирования конфликта на Украине», — пишет argumenti.ru со ссылкой на источник. Там же сообщили, что Зеленский дал согласие на введение «временного перемирия», которое должно вступить в силу на следующей неделе.

В Ватикане 26 апреля, в день траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска, прошла встреча между Трампом и Зеленским. В сети распространились кадры беседы лидеров двух стран. Они общались, сидя на стульях, оперативно установленных в центре зала.

Отмечается, что с ними должен был беседовать еще один человек — президент Франции Эммануэль Макрон. Однако американский лидер попросил коллегу удалиться и стул, подготовленный для него убрали.

Ранее Трамп заявил о наличии у США «мирного плана» по разрешению конфликта на Украине. Daily Mail сообщал, что документ предполагает отмену части санкций против РФ и установление нейтрального статуса Украины.

Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 89 лет. 26 апреля сотни тысяч человек вышли на улицы различных городов Италии, чтобы отдать дань уважения понтифику и проводить его в последний путь.

Понтифик настаивал, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в скромной гробнице с единственной надписью Franciscus. Там он и нашел последнее пристанище. URA.RU вело онлайн-трансляцию прощания с Папой Римским.

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Глава Украины Владимир Зеленский согласился на временное перемирие и рассмотрение «мирного плана» президента США Дональда Трампа в качестве основы для урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил источник в украинской делегации, участвовавшей в переговорах, которые прошли в Риме в перерывах между церемонией прощания с Папой Римским Франциском I. «Зеленский согласился на „мирный план“ Трампа под натиском обстоятельств <...> [план] должен стать основой для урегулирования конфликта на Украине», — пишет argumenti.ru со ссылкой на источник. Там же сообщили, что Зеленский дал согласие на введение «временного перемирия», которое должно вступить в силу на следующей неделе. В Ватикане 26 апреля, в день траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска, прошла встреча между Трампом и Зеленским. В сети распространились кадры беседы лидеров двух стран. Они общались, сидя на стульях, оперативно установленных в центре зала. Отмечается, что с ними должен был беседовать еще один человек — президент Франции Эммануэль Макрон. Однако американский лидер попросил коллегу удалиться и стул, подготовленный для него убрали. Ранее Трамп заявил о наличии у США «мирного плана» по разрешению конфликта на Украине. Daily Mail сообщал, что документ предполагает отмену части санкций против РФ и установление нейтрального статуса Украины. Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 89 лет. 26 апреля сотни тысяч человек вышли на улицы различных городов Италии, чтобы отдать дань уважения понтифику и проводить его в последний путь. Понтифик настаивал, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в скромной гробнице с единственной надписью Franciscus. Там он и нашел последнее пристанище. URA.RU вело онлайн-трансляцию прощания с Папой Римским.
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