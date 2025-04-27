Трамп запретил Макрону разговаривать с Зеленским

Боуз: Трамп не позволил Макрону участвовать в переговорах с Зеленским в Ватикане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп убрал Макрона из беседы с Зеленским в Ватикане, заявил журналист Боуз
Трамп убрал Макрона из беседы с Зеленским в Ватикане, заявил журналист Боуз Фото:

Президент США Дональд Трамп не позволил главе Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Трамп сказал Макрону не вмешиваться», — заявил Боуз в своей социальной сети X. Он отметил, что французский лидер подчинился требованию бывшего американского президента, хотя изначально хотел присутствовать на переговорах с украинским коллегой.

Боуз обратил внимание, что в изначальной рассадке для встречи были подготовлены три стула. Их поставили для Трампа, Зеленского и Макрона, однако потом остались только два — для американского и украинского президентов.

Ранее в Ватикане во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска 26 апреля прошла встреча между Трампом и Зеленским. В сети появились фотографии их беседы. На кадрах видно, как лидеры двух стран общаются, сидя на стульях, оперативно установленных в центре зала.

Отмечается, что в этот же день была запланирована еще одна встреча, после похорон Папы Римского Франциска. Но Трамп сразу покинул Рим после церемонии.

Скончался Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Сотни тысяч вышли на улицы Италии, чтобы проводить Папу Римского в последний путь 26 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп не позволил главе Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. «Трамп сказал Макрону не вмешиваться», — заявил Боуз в своей социальной сети X. Он отметил, что французский лидер подчинился требованию бывшего американского президента, хотя изначально хотел присутствовать на переговорах с украинским коллегой. Боуз обратил внимание, что в изначальной рассадке для встречи были подготовлены три стула. Их поставили для Трампа, Зеленского и Макрона, однако потом остались только два — для американского и украинского президентов. Ранее в Ватикане во время траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска 26 апреля прошла встреча между Трампом и Зеленским. В сети появились фотографии их беседы. На кадрах видно, как лидеры двух стран общаются, сидя на стульях, оперативно установленных в центре зала. Отмечается, что в этот же день была запланирована еще одна встреча, после похорон Папы Римского Франциска. Но Трамп сразу покинул Рим после церемонии. Скончался Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Сотни тысяч вышли на улицы Италии, чтобы проводить Папу Римского в последний путь 26 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...