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Главные новости Курганской области
19:09  31 октября 2017 0

Курганцы подрались из-за клипа Фадеева. ФОТО, ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Фадеев снял основной сюжет клипа на песню «Орлы и вороны» в родном городеФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

В Кургане во вторник, 31 октября, закончились съемки клипа на песню Максима Фадеева «Орлы и Вороны», которую он исполняет в дуэте с Григорием Лепсом. Съемочная группа из Москвы работала в городе несколько дней.

Съемки проводились на заброшенном пустыре, во дворе областной больницы и в квартире с обстановкой 1990-х годов, сообщает портал «Область45». Актеров команда Фадеева подбирала из числа жителей Кургана на кастинге, о котором продюсер объявил в соцсетях. На роли брали «людей разной комплекции», мальчиков и девочек 8-10 лет, юношей и девушек 20-25 лет и мужчин и женщин 40-45 лет.

Сюжет клипа — история парней провинциального городка. На кадрах, попавших в распоряжение портала, есть сцена массовой драки. Фадеев, который родился и вырос в Кургане, в одном из интервью рассказал, как «жил настоящей мальчишеской жизнью», дрался, убегал из дома, голодал.

В продюсерском центре Фадеева MALFA информацию о будущем клипе держат в тайне. На запрос «URA.RU» PR-директор MALFA Ольга Рогова ответила: «Мы чуть позже (перед выходом клипа) с радостью поделимся бэкстейджем и ответим на вопросы». Клип будет готов примерно через две-три недели.

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фото: портал «Область45»

Анна Бояркина
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