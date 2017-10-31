В Кургане во вторник, 31 октября, закончились съемки клипа на песню Максима Фадеева «Орлы и Вороны», которую он исполняет в дуэте с Григорием Лепсом. Съемочная группа из Москвы работала в городе несколько дней.
Съемки проводились на заброшенном пустыре, во дворе областной больницы и в квартире с обстановкой 1990-х годов, сообщает портал «Область45». Актеров команда Фадеева подбирала из числа жителей Кургана на кастинге, о котором продюсер объявил в соцсетях. На роли брали «людей разной комплекции», мальчиков и девочек 8-10 лет, юношей и девушек 20-25 лет и мужчин и женщин 40-45 лет.
Сюжет клипа — история парней провинциального городка. На кадрах, попавших в распоряжение портала, есть сцена массовой драки. Фадеев, который родился и вырос в Кургане, в одном из интервью рассказал, как «жил настоящей мальчишеской жизнью», дрался, убегал из дома, голодал.
В продюсерском центре Фадеева MALFA информацию о будущем клипе держат в тайне. На запрос «URA.RU» PR-директор MALFA Ольга Рогова ответила: «Мы чуть позже (перед выходом клипа) с радостью поделимся бэкстейджем и ответим на вопросы». Клип будет готов примерно через две-три недели.