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14 октября 2017
13 октября 2017
07:27  14 октября 2017 0

Фадеев набирает для клипа курганцев «разной комплекции». ФОТО

Максим Фадеев, фадеев максим
Съемки пройдут в квартире «советского формата»Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер Максим Фадеев объявил о начале кастинга для съемок в клипе на песню «Орлы или вороны». Артист обратился к своим землякам — жителям Кургана — с просьбой присылать свои фото и видео на электронную почту.

«Курганцы! У меня есть для вас новость. Клип на песню „Орлы и Вороны“ будет сниматься в моем родном городе. Стартуем после 23 октября», — написал легенда российского шоу-бизнеса в своем Instagram.

Он пояснил, что съемочная команда ищет мальчиков и девочек 8-10 лет, юношей и девушек 20-25 лет и мужчин и женщин 40-45 лет. Музыкант подчеркнул, что во всех возрастных группах нужны люди «разной комплекции».

Также он рассказал, что снимать будут в квартире «советского формата», которая на один день сильно изменится.

Песня «Орлы или вороны» была записана совместно с известным исполнителем Григорием Лепсом.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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