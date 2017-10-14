Фадеев набирает для клипа курганцев «разной комплекции». ФОТО

07:27 14 октября 2017 0

Съемки пройдут в квартире «советского формата» Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер Максим Фадеев объявил о начале кастинга для съемок в клипе на песню «Орлы или вороны». Артист обратился к своим землякам — жителям Кургана — с просьбой присылать свои фото и видео на электронную почту.

«Курганцы! У меня есть для вас новость. Клип на песню „Орлы и Вороны“ будет сниматься в моем родном городе. Стартуем после 23 октября», — написал легенда российского шоу-бизнеса в своем Instagram.

Он пояснил, что съемочная команда ищет мальчиков и девочек 8-10 лет, юношей и девушек 20-25 лет и мужчин и женщин 40-45 лет. Музыкант подчеркнул, что во всех возрастных группах нужны люди «разной комплекции».

Также он рассказал, что снимать будут в квартире «советского формата», которая на один день сильно изменится.

Песня «Орлы или вороны» была записана совместно с известным исполнителем Григорием Лепсом.