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09:43  01 ноября 2017 1

«Хоть зоомагазин открывай». Ямальскую свалку атаковали полчища декоративных крыс

Грызунов выбросил на помойку кто-то из людейФото: Pixabay.com

Житель Уренгоя обнаружил полчище крыс на поселковой свалке мусора. Местные жители боятся, что грызуны могут добраться до ближайшего населенного пункта.

По словам Петра Прокопьева, 30 лет отработавшего бульдозеристом, раньше он никогда не видел крыс на полигоне. Мужчина отметил, что впервые грызуны появились на свалке год назад и за это время расплодились, сообщают «Вести Ямал».

«Когда толкаешь мусор, они как пчелы роем выскакивают оттуда», — рассказывает Прокопьев. Местные жители также установили, что среди грызунов, оккупировавших свалку, нет диких крыс.

«О крысах на полигоне мы узнали из СМИ и уже подписали договор о дезинфекции, — сообщили „URA.RU“ в МУП „Дорожно-строительное управление“, которому принадлежит полигон. — Судя по всему, крыс выкинул кто-то из жителей ближайшего поселка Уренгой — на вид они симпатичные, хоть зоомагазин на свалке открывай. Однако эти грызуны являются переносчиками опасных болезней, поэтому их придется уничтожить».

Жители Уренгоя, находящегося неподалеку от свалки, бьют тревогу, опасаясь, что крысы придут в их дома.

Олег Теплоухов
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