Еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

19:27 01 ноября 2017 0

Нетрадиционные пристрастия актера были негативно восприняты обществом Фото: depositphotos.com

После признания Кевином Спейси в гомосексуальности еще трое мужчин обвинили его в домогательствах.

Режиссер-документалист Тони Монтана рассказал журналистам, что стал объектом домогательств со стороны Спейси в 2003 году, когда ему было 30 лет. Произошло это в одном из баров Лос-Анжелеса. Актер тогда напился и начал приставать к нему: подошел, обнял и предложил пойти с ним в номера, ухватив за гениталии. История закончилась тем, что Монтана просто оттолкнул Спейси, сообщает телеканал 360 со ссылкой на The Sun.

Вторым стал британский бармен Дэниел Бил. По его словам, актер на улице показал ему свой половой орган, после чего отдал ему дорогие часы. Поначалу бармен думал, что это была просто шутка, но теперь понимает, что подарок стал платой за молчание.

Наконец, еще один мужчина на условиях анонимности рассказал телеканалу BBC, что стал жертвой домогательств со стороны актера в 80-е годы, когда ему было 16 лет. Спейси, с которым они дружили, пригласил его провести выходные в Нью-Йорке. Вечером актер взял подростка за бедра, положил руку на плечо и схватил за руку. Перед сном он предложил лечь в кровать вместе, но тот отказался и пошел спать на диван. Утром молодой человек обнаружил, что Спейси лежит рядом и обнимает его.

Оскароносный актер признался в своей гомосексуальности после того, как один из бывших коллег обвинил его в домогательствах. Исполнитель одной из ролей в сериале Star Trek Энтони Рэпп рассказал, что около 30 лет назад Спейси приставал к нему, напоминает «Национальная служба новостей».