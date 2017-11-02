Минобороны опубликовало кадры авиаудара по боевикам в Сирии. ВИДЕО

21:36 02 ноября 2017 0

Бомбардировщики уничтожили пункты управления, склады боеприпасов и несколько опорных пунктов Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии (архив)

Минобороны РФ опубликовало видео авиаудара по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Атаку осуществили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Самолеты взлетели с территории России, пролетели над Ираном и Ираком, после чего встретились с истребителями Су-30СМ в небе над Сирией близ российской базы Хмеймим. В ходе операции были уничтожены пункты управления, укрытия для техники, склады боеприпасов и несколько опорных пунктов, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что израильские самолеты ответили на сирийскую агрессию и произвели атаку по позициям сирийской правительственной армии. «URA.RU» сообщало, что Россия не станет портить отношения с Израилем. Таль-Авив, как обычно предупредил Москву о планирующейся атаке.