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02 ноября 2017
21:36  02 ноября 2017 0

Минобороны опубликовало кадры авиаудара по боевикам в Сирии. ВИДЕО

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Бомбардировщики уничтожили пункты управления, склады боеприпасов и несколько опорных пунктовФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии (архив)
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Минобороны РФ опубликовало видео авиаудара по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Атаку осуществили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Самолеты взлетели с территории России, пролетели над Ираном и Ираком, после чего встретились с истребителями Су-30СМ в небе над Сирией близ российской базы Хмеймим. В ходе операции были уничтожены пункты управления, укрытия для техники, склады боеприпасов и несколько опорных пунктов, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что израильские самолеты ответили на сирийскую агрессию и произвели атаку по позициям сирийской правительственной армии. «URA.RU» сообщало, что Россия не станет портить отношения с Израилем. Таль-Авив, как обычно предупредил Москву о планирующейся атаке.

Иван Антонов
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