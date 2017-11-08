Улюкаев, находясь под арестом, стал писателем

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев признался журналистам, что начал писать. Ранее на заседании суда экс-чиновник был замечен за чтением серьезных произведений.
Как пишет RT, отвечая на вопрос журналистов о литературных предпочтениях, Алексей Улюкаев отметил, что сам начал писать. «Сегодня чукча не читатель, а писатель. Вам только хи-хи да ха-ха, а тут серьёзное дело», — сказал бывший чиновник, ссылаясь на анекдот советского времени.
Прежде Алексея Улюкаева на заседаниях суда можно было увидеть с томиками Франца Кафки «Процесс» и Альбера Камю «Посторонний». При этом, как отмечает информагентство Nation News, все произведения, которые брал с собой Улюкаев, обязательно касались темы судебных разбирательств.
Перед заседанием суда 8 ноября в зал внесли коробку, на которой было написано, что в ней лежат 1,8 миллиона долларов. По версии следователей, эти деньги экс-министр вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев призвал заинтересовавшихся журналистов не трогать коробку, пишет «Национальная служба новостей». «Вы думаете, он вам тоже такую принесет?», — поинтересовался бывший экс-министр.
Как ранее писало «URA.RU», 8 ноября Игоря Сечина вызвали в Замоскворецкий суд по делу Улюкаева. Повестку топ-менеджеру попросила направить сторона обвинения, доказывающая вину Улюкаева в вымогательстве взятки. По версии следствия, экс-чиновник требовал у топ-менеджера два миллиона долларов за положительное заключение Минэкономразвития по покупке госпакета акций «Башнефти». С ноября прошлого года Алексей Улюкаев находится под домашним арестом.