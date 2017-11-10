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10 ноября 2017
09 ноября 2017
09:10  10 ноября 2017 0

В Ижевске выросло число погибших при обрушении дома

По предварительной версии в здании взорвался газФото: группа «Ижевск» во «ВКонтакте»

Количество людей, погибших при обрушении жилой девятиэтажки в Ижевске, возросло до шести человек. Еще три человека находятся в больнице, сообщили в оперативном штабе МЧС.

«Федеральное агентство новостей» пишет, что шестой жертвой стала женщина. По предварительным данным, остается неизвестной судьба одного человека.

Накануне в Ижевске обрушилась часть девятиэтажного дома на перекрестке Удмуртской и 10 лет Октября, сообщает RT. По предварительной версии в здании взорвался газ. Очевидцы рассказывали, что после падения дома под завалами были слышны крики людей. Ранее было известно о пяти жертвах, напоминает агентство Nation news.

На место ЧП сразу же прибыли глава Удмуртии Александр Бречалов, спасатели и медики. В городе был объявлен режим ЧС.

Виктор Дорофеев
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