Чиновники Ярковского района не обнаружили нарушений в истории с покраской местной школы. Работы по перекрашиванию коридоров и фойе в областном департаменте образования назвали «художественно-оформительскими», которые родители провели по собственной инициативе.
В начале ноября родители учеников Ярковской средней школы сообщили о том, что директор учебного заведения «указала, что в обязательном порядке родители из каждого класса должны покрасить стены в начальной школе».
Сегодня, 10 ноября, в редакцию «URA.RU» поступил официальный комментарий из областного департамента образования.
В документе говорится, что, по поручению областных чиновников, управление образования администрации Ярковского района провело служебное расследование.
В результате выяснилось, что летом в Ярковской школе был проведен косметический ремонт.
«В дни осенних каникул ремонтные работы не проводились, — заверили в департаменте. — В период с 30 октября по 4 ноября родителями, педагогами, администрацией школы в здании № 1 Ярковской школы (начальная школа) велись художественно-оформительские работы, а именно оформление фойе, коридор 1 этажа, рекреация 2-го этажа и обеденного зала на 2 этаже. Данное мероприятие проводилось в рамках организации процесса изменения образовательной среды школы в целом».
Чиновники отметили, что вопрос о проведении этих работ «был ранее рассмотрен на общешкольном родительском собрании, заседаниях Совета родителей и Управляющего совета школы; кроме того, решение об изменении образовательной среды в школах Ярковского муниципального района было принято на аппаратном совещании с руководителями общеобразовательных организаций Ярковского муниципального района».
В департаменте сообщили, что «фактов принуждения родителей к проведению художественно-оформительских работ не было, как и сбора каких-либо денежных средств на данные нужды. В творческом процессе участвовали только желающие и по личной инициативе. Финансирование работ производилось из средств образовательной организации».
«Случая превышения своих должностных полномочий директором школы не зафиксировано», — подытожили в областном департаменте.