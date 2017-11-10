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Главные новости Тюменской области
18:06  10 ноября 2017 0

В тюменской школе родителей принудительно сделали малярами. «Директор полномочия не превысил»

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
Школьные стены перекрасили родители за каникулыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники Ярковского района не обнаружили нарушений в истории с покраской местной школы. Работы по перекрашиванию коридоров и фойе в областном департаменте образования назвали «художественно-оформительскими», которые родители провели по собственной инициативе.

Так выглядит школа после «художественно-оформительских работ»
Фото: yarkovskayaschool.ru

В начале ноября родители учеников Ярковской средней школы сообщили о том, что директор учебного заведения «указала, что в обязательном порядке родители из каждого класса должны покрасить стены в начальной школе».

Сегодня, 10 ноября, в редакцию «URA.RU» поступил официальный комментарий из областного департамента образования.

В документе говорится, что, по поручению областных чиновников, управление образования администрации Ярковского района провело служебное расследование.

В результате выяснилось, что летом в Ярковской школе был проведен косметический ремонт.

«В дни осенних каникул ремонтные работы не проводились, — заверили в департаменте. — В период с 30 октября по 4 ноября родителями, педагогами, администрацией школы в здании № 1 Ярковской школы (начальная школа) велись художественно-оформительские работы, а именно оформление фойе, коридор 1 этажа, рекреация 2-го этажа и обеденного зала на 2 этаже. Данное мероприятие проводилось в рамках организации процесса изменения образовательной среды школы в целом».

фото: с сайта yarkovskayaschool.ru

Чиновники отметили, что вопрос о проведении этих работ «был ранее рассмотрен на общешкольном родительском собрании, заседаниях Совета родителей и Управляющего совета школы; кроме того, решение об изменении образовательной среды в школах Ярковского муниципального района было принято на аппаратном совещании с руководителями общеобразовательных организаций Ярковского муниципального района».

В департаменте сообщили, что «фактов принуждения родителей к проведению художественно-оформительских работ не было, как и сбора каких-либо денежных средств на данные нужды. В творческом процессе участвовали только желающие и по личной инициативе. Финансирование работ производилось из средств образовательной организации».

«Случая превышения своих должностных полномочий директором школы не зафиксировано», — подытожили в областном департаменте.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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