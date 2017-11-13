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Главные новости Тюменской области
14:10  13 ноября 2017 2

Из-за африканской чумы свиней в Тюмени возбуждено уголовное дело. Переносчика заразы ищет СКР

Клипарт. Нижневартовск., следственный комитет, органы
Следователи возбудили уголовное делоФото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменские следователи возбудили уголовное дело из-за заражения животных африканской чумой свиней. Вирус на территории Исетского района обнаружили 10 ноября. Сейчас сотрудники СУ СКР выясняют, как это могло произойти.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий» УК РФ. Следователи полагают, что кто-то на территории коммерческой фирмы в Исетском районе Тюменской области нарушил ветправила, среди свиней произошло распространение инфекционной болезни (эпизоотия). В итоге от африканской чумы свиней пало более 200 животных.

Сейчас следователи выясняют, кто и когда мог занести инфекцию на ферму. Ход расследования поставлен на особый контроль, подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Африканская чума свиней была обнаружена в ООО «Комплекс» села Шорохово Исетского района. Губернатор Владимир Якушев подписал сразу два документа в связи с этим. Первый — постановление «Об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на территории Исетского района», второй — распоряжение «Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов свиноводства в Исетском районе».

Кроме того, на территории всей Тюменской области предприятиям общепита запретили продавать пищевые отходы физическим и юридическим лицам, чтобы исключить возможность передачи вируса. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет, однако для поголовья животных вирус смертелен.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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