22 декабря 2024
21 декабря 2024

Тюменцы расхватали всех змей на Новый год

В Тюмени раскупили змей в качестве подарков на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Следующая партия змей вылупится только весной
Следующая партия змей вылупится только весной Фото:

В Тюмени раскупили почти всех змей в качестве подарков на Новый год. Об этом URA.RU рассказали в местных зоомагазинах.

«В декабре у нас было 20 штук полозов и сейчас их осталось всего три. Они считаются самыми неприхотливыми в уходе, не ядовитые. И их раскупили за последние дни», — рассказали в магазине «АкваМир».

Там также отметили, что на данный момент у поставщиков уже нет этого вида змей. Следующая привоз будет весной, когда появится новое потомство.

В другом специализированном магазине отметили, что из-за ажиотажа на змей, пришлось поднять и стоимость на них. Вместо 5 000 за полозов уже просят 6 500 — 7 000 рублей. На некоторые из них цена доходит до 10 000 из-за редкого красного окраса.

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В Тюмени раскупили почти всех змей в качестве подарков на Новый год. Об этом URA.RU рассказали в местных зоомагазинах. «В декабре у нас было 20 штук полозов и сейчас их осталось всего три. Они считаются самыми неприхотливыми в уходе, не ядовитые. И их раскупили за последние дни», — рассказали в магазине «АкваМир». Там также отметили, что на данный момент у поставщиков уже нет этого вида змей. Следующая привоз будет весной, когда появится новое потомство. В другом специализированном магазине отметили, что из-за ажиотажа на змей, пришлось поднять и стоимость на них. Вместо 5 000 за полозов уже просят 6 500 — 7 000 рублей. На некоторые из них цена доходит до 10 000 из-за редкого красного окраса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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