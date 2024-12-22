Тюменцы расхватали всех змей на Новый год

В Тюмени раскупили почти всех змей в качестве подарков на Новый год. Об этом URA.RU рассказали в местных зоомагазинах.
«В декабре у нас было 20 штук полозов и сейчас их осталось всего три. Они считаются самыми неприхотливыми в уходе, не ядовитые. И их раскупили за последние дни», — рассказали в магазине «АкваМир».
Там также отметили, что на данный момент у поставщиков уже нет этого вида змей. Следующая привоз будет весной, когда появится новое потомство.
В другом специализированном магазине отметили, что из-за ажиотажа на змей, пришлось поднять и стоимость на них. Вместо 5 000 за полозов уже просят 6 500 — 7 000 рублей. На некоторые из них цена доходит до 10 000 из-за редкого красного окраса.
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