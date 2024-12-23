Мазут распространился на 800 квадратных километров Черного моря

Разлив мазута в Черном море затронул площадь около 800 квадратных километров после крушения танкеров у входа в Керченский пролив. Об этом рассказал специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.
«За все время общая площадь, на которой находили загрязнения нефтепродуктами, составляет порядка 800 квадратных километров», — передает слова Станичного ТАСС. Он добавил, что утечка продолжается, но нельзя утверждать, что вся площадь загрязнена.
Мазут оседает на отдельных участках, а указанная площадь соответствует зонам, где обнаружены нефтепродукты на поверхности. Спутниковые снимки показывают, что утечка продолжается, и движение мазута зависит от направления ветра и морских течений, заключил Станичный.
После крушения двух танкеров в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края пострадали от загрязнения мазутом, из которых 44 километра находятся в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. В воду вытекли 3,7 тысячи тонн.
Экологическая катастрофа усугубилась штормом, в результате которого на берегах Новороссийска были обнаружены шесть мертвых дельфинов. Общая площадь загрязнения составляет 65 квадратных километров. На данный момент специалисты очистили почти 40 километров берега, убрав 17 тонн загрязненного грунта и песка, перепиши «Царьград».
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