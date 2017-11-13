Тюменским кафе и столовым запретили продажу пищевых отходов. Запрет введен на территории всей Тюменской области, соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев. Речь идет о предупреждении распространения африканской чумы свиней, которая была выявлена в Исетском районе региона.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, запрет касается предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общепита, а также компаний и коммерсантов, занимающихся сбором и утилизацией пищевых отходов. Согласно документу, продажа таких отходов отныне запрещена.
Владельцам свиней и свиноводческим хозяйствам предписано строго выполнять ограничительные меры, которые были введены из-за появления очага африканской чумы. Контроль исполнения постановления возложен на региональные Роспотребнадзор, Росприроднадзор и управление ветеринарии.
Ранее глава регионального управления ветеринарии Вадим Шульц сообщал, что для предотвращения вспышки африканской чумы свиней из регионального бюджета управлению ветеринарии дополнительно выделено 19,7 млн рублей, которые пойдут, в частности, на закупку инсинераторов, трупосжигательных печей, спецодежды, средств защиты, ранцевых опрыскивателей и дезинфицирующих средств. АЧС в этом году появилась на территории Омской области.