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Главные новости Тюменской области
11:16  13 ноября 2017 0

Якушев запретил тюменским кафе и столовым продавать отходы

Животные. Челябинск, свинья, кабан
Вирус АЧС может передаваться с кормомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменским кафе и столовым запретили продажу пищевых отходов. Запрет введен на территории всей Тюменской области, соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев. Речь идет о предупреждении распространения африканской чумы свиней, которая была выявлена в Исетском районе региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, запрет касается предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере общепита, а также компаний и коммерсантов, занимающихся сбором и утилизацией пищевых отходов. Согласно документу, продажа таких отходов отныне запрещена.

Владельцам свиней и свиноводческим хозяйствам предписано строго выполнять ограничительные меры, которые были введены из-за появления очага африканской чумы. Контроль исполнения постановления возложен на региональные Роспотребнадзор, Росприроднадзор и управление ветеринарии.

Ранее глава регионального управления ветеринарии Вадим Шульц сообщал, что для предотвращения вспышки африканской чумы свиней из регионального бюджета управлению ветеринарии дополнительно выделено 19,7 млн рублей, которые пойдут, в частности, на закупку инсинераторов, трупосжигательных печей, спецодежды, средств защиты, ранцевых опрыскивателей и дезинфицирующих средств. АЧС в этом году появилась на территории Омской области.

Надежда Карташова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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