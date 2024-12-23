Энергетики из Ставрополя устроили «голую вечеринку» и разозлили жителей Минвод

Руководителя электросетей в Минводах уволили после вечеринки со стриптизершей
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате вечеринки с работы был уволен директор филиала «Ставэлектросеть» Кайшев, пишет Shot
В результате вечеринки с работы был уволен директор филиала «Ставэлектросеть» Кайшев, пишет Shot Фото:

Корпоратив, посвященный Дню энергетика, который устроили специалисты из Ставрополя, обернулся скандалом. Жители Минеральных вод прозвали ее «голой вечеринкой» — их возмутила видеозапись с полураздетой стриптизершей и подвыпившим начальником службы «Ставэлектросеть» Дмитрием Степновым.

«Скандал со стриптизершей на корпоративе ставропольских энергетиков. Из-за пьяной выходки своего подчиненного без работы остался директор филиала „Ставэлектросеть“ Сергей Кайшев. Видео с мероприятия разозлило жителей Минеральных Вод», — пишет telegram-канал Shot. 

Там добавили, что Сергей Кайшев потерял работу, так как вместо наказания для Степнова ему предложили уволиться по собственному желанию. Местные жители недовольны, так как в регионе часто происходят перебои с электроэнергией. Последний случай был 20 декабря, когда 1,5 тысячи квартир остались без света, передали в telegram-канале.

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Корпоратив, посвященный Дню энергетика, который устроили специалисты из Ставрополя, обернулся скандалом. Жители Минеральных вод прозвали ее «голой вечеринкой» — их возмутила видеозапись с полураздетой стриптизершей и подвыпившим начальником службы «Ставэлектросеть» Дмитрием Степновым. «Скандал со стриптизершей на корпоративе ставропольских энергетиков. Из-за пьяной выходки своего подчиненного без работы остался директор филиала „Ставэлектросеть“ Сергей Кайшев. Видео с мероприятия разозлило жителей Минеральных Вод», — пишет telegram-канал Shot.  Там добавили, что Сергей Кайшев потерял работу, так как вместо наказания для Степнова ему предложили уволиться по собственному желанию. Местные жители недовольны, так как в регионе часто происходят перебои с электроэнергией. Последний случай был 20 декабря, когда 1,5 тысячи квартир остались без света, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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