Корпоратив, посвященный Дню энергетика, который устроили специалисты из Ставрополя, обернулся скандалом. Жители Минеральных вод прозвали ее «голой вечеринкой» — их возмутила видеозапись с полураздетой стриптизершей и подвыпившим начальником службы «Ставэлектросеть» Дмитрием Степновым.
«Скандал со стриптизершей на корпоративе ставропольских энергетиков. Из-за пьяной выходки своего подчиненного без работы остался директор филиала „Ставэлектросеть“ Сергей Кайшев. Видео с мероприятия разозлило жителей Минеральных Вод», — пишет telegram-канал Shot.
Там добавили, что Сергей Кайшев потерял работу, так как вместо наказания для Степнова ему предложили уволиться по собственному желанию. Местные жители недовольны, так как в регионе часто происходят перебои с электроэнергией. Последний случай был 20 декабря, когда 1,5 тысячи квартир остались без света, передали в telegram-канале.
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