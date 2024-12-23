В Тюмени на два с половиной часа задержали рейс из ХМАО

В Тюмени больше чем на два с половиной часа задерживается прибытие рейса из Березово, ХМАО. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино.
«Рейс Ютэйр 236. Маршрут — „Березово — Тюмень“. Плановое время прибытия — 13:00. Ожидаемое время прибытия — 15:35», — сообщает сайт Рощино.
Из-за задержки прибытия, на три часа будет отложен и обратный вылет из Тюмени в Березово. В справочной аэропорта задержку объясняют поздним прибытием борта, других подробностей сообщить в Рощино не смогли. URA.RU направило руководству авиакомпании запрос. Ответ ожидается.
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