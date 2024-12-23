В Тюмени на два с половиной часа задержали рейс из ХМАО

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Причиной задержки рейса в аэропорту назвали позднее прибытие борта
Причиной задержки рейса в аэропорту назвали позднее прибытие борта Фото:

В Тюмени больше чем на два с половиной часа задерживается прибытие рейса из Березово, ХМАО. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино.

«Рейс Ютэйр 236. Маршрут — „Березово — Тюмень“. Плановое время прибытия — 13:00. Ожидаемое время прибытия — 15:35», — сообщает сайт Рощино.

Из-за задержки прибытия, на три часа будет отложен и обратный вылет из Тюмени в Березово. В справочной аэропорта задержку объясняют поздним прибытием борта, других подробностей сообщить в Рощино не смогли. URA.RU направило руководству авиакомпании запрос. Ответ ожидается.

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В Тюмени больше чем на два с половиной часа задерживается прибытие рейса из Березово, ХМАО. Об этом сообщает электронное табло аэропорта Рощино. «Рейс Ютэйр 236. Маршрут — „Березово — Тюмень“. Плановое время прибытия — 13:00. Ожидаемое время прибытия — 15:35», — сообщает сайт Рощино. Из-за задержки прибытия, на три часа будет отложен и обратный вылет из Тюмени в Березово. В справочной аэропорта задержку объясняют поздним прибытием борта, других подробностей сообщить в Рощино не смогли. URA.RU направило руководству авиакомпании запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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