В Тюмени выросли цены на самопальный алкоголь

Перед Новым годом в Тюмени самогонщики, которые занимаются производством домашних настоек, подняли цены на свою продукцию на 10%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Самогонщики подняли цены на 10%. Говорят, что вынуждены это сделать, так как очень сильно подорожал сахар. Многие используют его как основной ингредиент в самогоноварении», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что самогонщики уже давно планировали поднять цены на настойки. И решили сделать это перед Новым годом, когда спрос на домашний алкоголь немного вырос. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что за последние несколько лет доходы тюменских самогонщиков выросли в несколько раз. По данным источников URA.RU, Тюмень вырвалась в лидеры региона по производству «домашнего алкоголя».
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