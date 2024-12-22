22 декабря 2024

В Тюмени выросли цены на самопальный алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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«Домашний алкоголь» подорожал на 10%
«Домашний алкоголь» подорожал на 10% Фото:

Перед Новым годом в Тюмени самогонщики, которые занимаются производством домашних настоек, подняли цены на свою продукцию на 10%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Самогонщики подняли цены на 10%. Говорят, что вынуждены это сделать, так как очень сильно подорожал сахар. Многие используют его как основной ингредиент в самогоноварении», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что самогонщики уже давно планировали поднять цены на настойки. И решили сделать это перед Новым годом, когда спрос на домашний алкоголь немного вырос. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что за последние несколько лет доходы тюменских самогонщиков выросли в несколько раз. По данным источников URA.RU, Тюмень вырвалась в лидеры региона по производству «домашнего алкоголя».

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Перед Новым годом в Тюмени самогонщики, которые занимаются производством домашних настоек, подняли цены на свою продукцию на 10%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Самогонщики подняли цены на 10%. Говорят, что вынуждены это сделать, так как очень сильно подорожал сахар. Многие используют его как основной ингредиент в самогоноварении», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что самогонщики уже давно планировали поднять цены на настойки. И решили сделать это перед Новым годом, когда спрос на домашний алкоголь немного вырос. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что за последние несколько лет доходы тюменских самогонщиков выросли в несколько раз. По данным источников URA.RU, Тюмень вырвалась в лидеры региона по производству «домашнего алкоголя».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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