Мишустин потребовал разрешить выдавать семейную ипотеку на вторичное жилье

23 декабря 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки после поручений Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Он также заявил о необходимости расширения ипотеки, чтобы обеспечить доступность жилья на вторичном рынке в районах, где новостройки почти не строятся. «Необходимо расширить [семейную ипотеку], обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке <…> [Нужно] решить вопрос с лимитами по этой программе», — заявил председатель правительства во время совещания с вице-премьерами. Для более эффективного решения этой задачи, Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии для населенных пунктов, где необходимо снять лимиты, а также обсудить этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым. Российский премьер напомнил, что некоторые ограничения в декабре 2024 года уже были частично сняты. Так, по его словам, теперь банки могут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов. К тому же в России отказались от изначального жесткого распределения средств между кредитными организациями. На заседании по национальным проектам Владимир Путин возмутился, что граждан страны не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Во время прямой линии, 19 декабря, российский лидер пообещал, что лимитов в стране больше не будет. На совещании по экономическим вопросам глава государства поручил поручил донастроить льготные кредитные программы, чтобы не допустить повторения ситуации в 2025 году. Какие еще цели поставил Путин на следующий год — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Он также заявил о необходимости расширения ипотеки, чтобы обеспечить доступность жилья на вторичном рынке в районах, где новостройки почти не строятся. «Необходимо расширить [семейную ипотеку], обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке <…> [Нужно] решить вопрос с лимитами по этой программе», — заявил председатель правительства во время совещания с вице-премьерами. Для более эффективного решения этой задачи, Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии для населенных пунктов, где необходимо снять лимиты, а также обсудить этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым. Российский премьер напомнил, что некоторые ограничения в декабре 2024 года уже были частично сняты. Так, по его словам, теперь банки могут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов. К тому же в России отказались от изначального жесткого распределения средств между кредитными организациями. На заседании по национальным проектам Владимир Путин возмутился, что граждан страны не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Во время прямой линии, 19 декабря, российский лидер пообещал, что лимитов в стране больше не будет. На совещании по экономическим вопросам глава государства поручил поручил донастроить льготные кредитные программы, чтобы не допустить повторения ситуации в 2025 году. Какие еще цели поставил Путин на следующий год — в материале URA.RU.