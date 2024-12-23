Мишустин потребовал разрешить выдавать семейную ипотеку на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав правительств содружества независимых государств (СНГ). Москва, мишустин михаил
Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки после поручений Путина Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Он также заявил о необходимости расширения ипотеки, чтобы обеспечить доступность жилья на вторичном рынке в районах, где новостройки почти не строятся.

«Необходимо расширить [семейную ипотеку], обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке <…> [Нужно] решить вопрос с лимитами по этой программе», — заявил председатель правительства во время совещания с вице-премьерами. Для более эффективного решения этой задачи, Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии для населенных пунктов, где необходимо снять лимиты, а также обсудить этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым.

Российский премьер напомнил, что некоторые ограничения в декабре 2024 года уже были частично сняты. Так, по его словам, теперь банки могут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов. К тому же в России отказались от изначального жесткого распределения средств между кредитными организациями.

На заседании по национальным проектам Владимир Путин возмутился, что граждан страны не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Во время прямой линии, 19 декабря, российский лидер пообещал, что лимитов в стране больше не будет.

На совещании по экономическим вопросам глава государства поручил поручил донастроить льготные кредитные программы, чтобы не допустить повторения ситуации в 2025 году. Какие еще цели поставил Путин на следующий год — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки. Он также заявил о необходимости расширения ипотеки, чтобы обеспечить доступность жилья на вторичном рынке в районах, где новостройки почти не строятся. «Необходимо расширить [семейную ипотеку], обеспечив для людей возможность с ее использованием приобретать жилье и на вторичном рынке <…> [Нужно] решить вопрос с лимитами по этой программе», — заявил председатель правительства во время совещания с вице-премьерами. Для более эффективного решения этой задачи, Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии для населенных пунктов, где необходимо снять лимиты, а также обсудить этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым. Российский премьер напомнил, что некоторые ограничения в декабре 2024 года уже были частично сняты. Так, по его словам, теперь банки могут выдавать почти на 2,5 трлн рублей больше льготных займов. К тому же в России отказались от изначального жесткого распределения средств между кредитными организациями. На заседании по национальным проектам Владимир Путин возмутился, что граждан страны не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Во время прямой линии, 19 декабря, российский лидер пообещал, что лимитов в стране больше не будет. На совещании по экономическим вопросам глава государства поручил поручил донастроить льготные кредитные программы, чтобы не допустить повторения ситуации в 2025 году. Какие еще цели поставил Путин на следующий год — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...