В Кремле намекнули на проведение переговоров Путина и Трампа

Многие главы государств предлагали свои страны в качестве площадок для возможной встречи российского лидера Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он уточнил, что предложения для организации переговоров по украинскому конфликту до сих пор делаются.
«Мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Не буду говорить какие страны. Такие предложения делались и делаются», — заявил Ушаков. Так он отметил на вопрос журналистов о том предлагали ли Москве премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан свои страны в качествен площадки для встреч Путина и Трампа.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву для разговора с российским президентом. Это была первая за долгие годы поездка политика в Россию. Некоторые западные политики охарактеризовали эту встречу как «пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а кто-то раскритиковал словацкого премьера.
Также, по мнению The Washington Post, Путин намерен встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Там отмечают, что лидеры должны обсудить раздел сфер влияния и варианты завершения конфликта на Украине. Как отмечал сам российский лидер в рамках прямой линии, состоявшейся 19 декабря, при встрече с Дональдом Трампом у них найдется множество тем для обсуждения. По словам Путина, Москва готова к переговорам по Украине с участием американца.
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