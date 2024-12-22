22 декабря 2024

В Тюменской области школьный автобус протаранила легковушка

В Тюменской области школьный автобус улетел в кювет после ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей в момент аварии в салоне автобуса не было
Детей в момент аварии в салоне автобуса не было Фото:

В поселке Голышманово (Тюменская область) в школьный автобус врезался легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В момент аварии автобус был пустым.

«В „Киа“ и школьный автобус „ПАЗ“ столкнулись сегодня в центре поселка Голышманово, на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса. От удара автобус съехал в кювет», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что женщина, управлявшая «Кией», не пропустила на нерегулируемом перекрестке автобус. В момент ДТП внутри салона не находились дети — водитель привез их на новогодний праздник и поехал заправляться. В Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал.

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В поселке Голышманово (Тюменская область) в школьный автобус врезался легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В момент аварии автобус был пустым. «В „Киа“ и школьный автобус „ПАЗ“ столкнулись сегодня в центре поселка Голышманово, на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса. От удара автобус съехал в кювет», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что женщина, управлявшая «Кией», не пропустила на нерегулируемом перекрестке автобус. В момент ДТП внутри салона не находились дети — водитель привез их на новогодний праздник и поехал заправляться. В Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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