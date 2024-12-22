В Тюменской области школьный автобус протаранила легковушка

В поселке Голышманово (Тюменская область) в школьный автобус врезался легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. В момент аварии автобус был пустым.
«В „Киа“ и школьный автобус „ПАЗ“ столкнулись сегодня в центре поселка Голышманово, на перекрестке улиц Пролетарской и Карла Маркса. От удара автобус съехал в кювет», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что женщина, управлявшая «Кией», не пропустила на нерегулируемом перекрестке автобус. В момент ДТП внутри салона не находились дети — водитель привез их на новогодний праздник и поехал заправляться. В Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал.
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