В Тюмени на стройке погиб рабочий

В Тюмени на строительной площадке жилого комплекса «Мятный» погиб рабочий. Он упал с высоты в вентиляционную шахту, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени организовала проверку по факту несчастного случая на производстве. На строительной площадке жилого комплекса „Мятный“, расположенного по адресу ул. Кулибина 116 Тюмени, в ходе выполнения строительных работ 34-летний рабочий подрядной организации упал с высоты в вентиляционную шахту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина скончался уже в больнице. На месте происшествия организована прокурорская проверка. URA.RU направило запрос застройщику, ответ на момент публикации ожидается.
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