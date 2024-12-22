22 декабря 2024
21 декабря 2024

В Тюмени на стройке погиб рабочий

Прокуратура проводит проверку из-за гибели строителя в тюменском ЖК
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сорвался с высоты в вентиляционную шахту
Мужчина сорвался с высоты в вентиляционную шахту Фото:

В Тюмени на строительной площадке жилого комплекса «Мятный» погиб рабочий. Он упал с высоты в вентиляционную шахту, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени организовала проверку по факту несчастного случая на производстве. На строительной площадке жилого комплекса „Мятный“, расположенного по адресу ул. Кулибина 116 Тюмени, в ходе выполнения строительных работ 34-летний рабочий подрядной организации упал с высоты в вентиляционную шахту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина скончался уже в больнице. На месте происшествия организована прокурорская проверка. URA.RU направило запрос застройщику, ответ на момент публикации ожидается.

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В Тюмени на строительной площадке жилого комплекса «Мятный» погиб рабочий. Он упал с высоты в вентиляционную шахту, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Ленинского административного округа г. Тюмени организовала проверку по факту несчастного случая на производстве. На строительной площадке жилого комплекса „Мятный“, расположенного по адресу ул. Кулибина 116 Тюмени, в ходе выполнения строительных работ 34-летний рабочий подрядной организации упал с высоты в вентиляционную шахту», — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина скончался уже в больнице. На месте происшествия организована прокурорская проверка. URA.RU направило запрос застройщику, ответ на момент публикации ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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