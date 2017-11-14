Власти ЯНАО субсидируют авиаперевозки из региона в северную столицу России
С 2018 года власти ЯНАО просубсидируют авиаперелеты из Салехарда и Нового Уренгоя в Санкт-Петербург. С учетом господдержки стоимость перелета в одну сторону составит 5640 рублей.
Как передает «Север-Пресс» со ссылкой на заявление и. о. обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталью Сагун, власти намерены компенсировать стоимость перелета за счет средств регионального и федерального бюджетов в соотношении 50 на 50.
Согласно данным статистики, в 2017 году из 539-тысячного населения округа за пределы Ямала смогли вылететь 125 тысяч человек.