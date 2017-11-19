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19 ноября 2017
18 ноября 2017
03:06  19 ноября 2017 0

Пограничники не пустили в Польшу главу госкомиссии Украины

События на Майдане. Киев, киев, министерство иностранных дел украины
МИД Украины вызвал посла Польши из-за инцидентаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В субботу, 18 ноября, польские пограничники не пустили в страну ответственного секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

По словам политика, он направлялся в польский город Ланцут с украинской делегацией, когда на пункте пропуска «Шегини» пограничники забрали у него паспорт и попросили подождать начальника смены. Тот заявил Шеремету, ему на год запретили въезд в Польшу, поскольку он включен «черный » людей, которые поддерживают антипольские взгляды, сообщает РИА «Новости».

После этого МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло в министерство, пишет Nation News. Кроме того, там заявили, что отказ во вьезде украинского политика в страну нарушает соглашения, которые были достигнуты на встрече представителей консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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