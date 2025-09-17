Десятки тысяч аргентинцев вышли на митинг против президента Милея

Десятки тысяч жителей Аргентины вышли на улицы центра Буэнос-Айреса, чтобы потребовать увеличения финансирования для университетов и педиатрической медицины. Протесты были вызваны сокращениями бюджета, которые проводит правительство либертарианского президента Хавьера Милея. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«Аргентинцы вышли на марш с требованием увеличить финансирование образования и здравоохранения», — пишет Reuters. По данным организаторов акции, причиной массовых выступлений стали последствия введенных мер жесткой экономии. В последние месяцы государственные расходы на высшее образование и медицинское обслуживание детей были существенно урезаны.
В правительстве Аргентины заявили, что экономические меры необходимы для стабилизации бюджета и снижения инфляции. На фоне протестов рейтинг популярности Хавьера Милея продолжает снижаться.
Ранее недовольство экономической политикой президента Милея уже приводило к массовым протестам и инцидентам: в городе Ломас-де-Самор кортеж главы государства был забросан камнями, а самому президенту пришлось срочно покинуть мероприятие. Тогда власти связали беспорядки с действиями сторонников бывших президентов Киршнеров, а поводом для недовольства стали как сокращения бюджета, так и коррупционный скандал, связанный с сестрой Милея.
