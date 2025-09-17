17 сентября 2025

Десятки тысяч аргентинцев вышли на митинг против президента Милея

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Аргентины недовольны политикой Милея
Жители Аргентины недовольны политикой Милея Фото:

Десятки тысяч жителей Аргентины вышли на улицы центра Буэнос-Айреса, чтобы потребовать увеличения финансирования для университетов и педиатрической медицины. Протесты были вызваны сокращениями бюджета, которые проводит правительство либертарианского президента Хавьера Милея. Об этом сообщают иностранные СМИ. 

 «Аргентинцы вышли на марш с требованием увеличить финансирование образования и здравоохранения», — пишет Reuters. По данным организаторов акции, причиной массовых выступлений стали последствия введенных мер жесткой экономии. В последние месяцы государственные расходы на высшее образование и медицинское обслуживание детей были существенно урезаны.

В правительстве Аргентины заявили, что экономические меры необходимы для стабилизации бюджета и снижения инфляции. На фоне протестов рейтинг популярности Хавьера Милея продолжает снижаться.

Ранее недовольство экономической политикой президента Милея уже приводило к массовым протестам и инцидентам: в городе Ломас-де-Самор кортеж главы государства был забросан камнями, а самому президенту пришлось срочно покинуть мероприятие. Тогда власти связали беспорядки с действиями сторонников бывших президентов Киршнеров, а поводом для недовольства стали как сокращения бюджета, так и коррупционный скандал, связанный с сестрой Милея.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десятки тысяч жителей Аргентины вышли на улицы центра Буэнос-Айреса, чтобы потребовать увеличения финансирования для университетов и педиатрической медицины. Протесты были вызваны сокращениями бюджета, которые проводит правительство либертарианского президента Хавьера Милея. Об этом сообщают иностранные СМИ.   «Аргентинцы вышли на марш с требованием увеличить финансирование образования и здравоохранения», — пишет Reuters. По данным организаторов акции, причиной массовых выступлений стали последствия введенных мер жесткой экономии. В последние месяцы государственные расходы на высшее образование и медицинское обслуживание детей были существенно урезаны. В правительстве Аргентины заявили, что экономические меры необходимы для стабилизации бюджета и снижения инфляции. На фоне протестов рейтинг популярности Хавьера Милея продолжает снижаться. Ранее недовольство экономической политикой президента Милея уже приводило к массовым протестам и инцидентам: в городе Ломас-де-Самор кортеж главы государства был забросан камнями, а самому президенту пришлось срочно покинуть мероприятие. Тогда власти связали беспорядки с действиями сторонников бывших президентов Киршнеров, а поводом для недовольства стали как сокращения бюджета, так и коррупционный скандал, связанный с сестрой Милея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...