17 сентября 2025

В США во время ареста было ранено пять полицейских

Пять полицейских было ранено во время ареста в США
Пять полицейских было ранено во время ареста в США

Пять сотрудников правоохранительных органов были ранены в результате стрельбы, произошедшей в округе Йорк, штат Пенсильвания. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией, телеканалу NBC News. Как уточняется, инцидент произошел во время исполнения полицейскими ордера на арест.

«Они прибыли по ордеру, ситуация быстро вышла из-под контроля. Подозреваемый, по предварительным данным, покончил с собой на месте», — сообщил один из собеседников NBC News.

По словам источников, огонь по сотрудникам полиции открыл мужчина, в отношении которого был выдан ордер на арест. После короткой перестрелки предполагаемый подозреваемый получил смертельное ранение, предположительно нанеся его себе самостоятельно. Других подробностей о личности подозреваемого и мотивах произошедшего источники не сообщили. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следователи.

Инцидент в Пенсильвании произошел спустя несколько месяцев после трагедии в Миннеаполисе, где в результате стрельбы в школе погибли три человека и еще 20 получили ранения. Оба случая привлекли внимание к проблеме вооруженных нападений в США и стали поводом для обсуждения мер по обеспечению безопасности и предотвращению подобных инцидентов.

