Канада начала ловить уклонистов из Украины

Украинцев в Канаде стали требовать подтвердить, что они не уклоняются от армии
Канада начала проверять украинцев на уклонение от службы в ВСУ
Канада начала проверять украинцев на уклонение от службы в ВСУ

Украинцы, проживающие в Канаде, начали получать официальные запросы от министерства гражданства и иммиграции Канады с требованием подтвердить отсутствие воинских обязательств на родине. Об этом сообщается в украинском сообществе Ukrainian Canada в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской). В письмах указывается, что граждане Украины, подавшие заявку на постоянное место жительства в Канаде, должны предоставить заверенные документы, подтверждающие освобождение от военной службы или отсутствие призыва в период военного времени.

«В письме отмечается, что на Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом», — говорится в публикации сообщества Ukrainian Canada.

Ранее украинские власти ужесточили подход к мобилизации: командир батальона ВСУ заявлял о необходимости всеобщей мобилизации мужчин и женщин с 18 лет. А с февраля 2025 года Минобороны Украины начало принимать на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет.

