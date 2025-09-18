Украинцы, проживающие в Канаде, начали получать официальные запросы от министерства гражданства и иммиграции Канады с требованием подтвердить отсутствие воинских обязательств на родине. Об этом сообщается в украинском сообществе Ukrainian Canada в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской). В письмах указывается, что граждане Украины, подавшие заявку на постоянное место жительства в Канаде, должны предоставить заверенные документы, подтверждающие освобождение от военной службы или отсутствие призыва в период военного времени.
«В письме отмечается, что на Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы или заверенную копию военных документов, выданных соответствующим украинским органом», — говорится в публикации сообщества Ukrainian Canada.
Ранее украинские власти ужесточили подход к мобилизации: командир батальона ВСУ заявлял о необходимости всеобщей мобилизации мужчин и женщин с 18 лет. А с февраля 2025 года Минобороны Украины начало принимать на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет.
