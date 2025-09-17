17 сентября 2025

На западе Москвы автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В Москве велосипедиста сбил автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
В Москве погиб велосипедист
В Москве погиб велосипедист

Вечером 17 сентября на западе Москвы произошла авария, в результате которой погиб велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы. По данным ведомства, около 61-го километра внешней стороны МКАД водитель автомобиля Volkswagen сбил мужчину на велосипеде, который выехал на дорогу с прилегающей территории.

 «Причиной трагедии, по предварительной версии, стало нарушение правил дорожного движения со стороны велосипедиста. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Москвы в telegram-канале. В ведомстве отметили, что водитель автомобиля не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели место ДТП и опросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе скорость движения автомобиля и возможное отсутствие светоотражающих элементов у велосипедиста. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

