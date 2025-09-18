На российский софт перешли более 60 аэропортов

Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, перешли на российский софт. Это часть программы по импортозамещению в авиационной отрасли, направленной на обеспечение технологического суверенитета. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко.
«Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний, включая зарубежные, внедрили российский софт, разработанный в рамках индустриальных центров компетенций. Решения вошли в число завершенных особо значимых проектов „первой“ волны и заменили собой некоторые зарубежные IТ-системы для обеспечения деятельности аэропортов и авиакомпаний», — рассказали в аппарате вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко «Известиям».
Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что механизм индустриальных центров компетенций позволил безболезненно для граждан перейти с иностранного программного обеспечения на отечественные IТ-решения. В частности, российский софт используется для централизованного управления стойками регистрации, сервисов поиска багажа и бронирования авиабилетов. Например, комплекс CUTE, разработанный для аэропорта «Шереметьево», заменил швейцарскую систему SITA и уже используется в 23 российских и одном зарубежном аэропортах.
Другая российская система — «BAGS поиск» — помогает находить потерявшийся багаж и подключена к 62 аэропортам и 14 авиакомпаниям. Еще один отечественный продукт позволяет бронировать билеты и допуслуги, заменив импортный комплекс Sabre. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство планирует до 2030 года привести в порядок 75 аэропортов и построить новые авиагавани. В то же время, как отмечают эксперты, процесс импортозамещения долог, и некоторые компании до сих пор используют импортное ПО.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручал усилить безопасность полетов и модернизировать аэропортовую инфраструктуру, чтобы избежать коллапсов и повысить интенсивность авиаперевозок. В рамках этих задач власти уже открыли и реконструировали ряд аэропортов, а также внедрили меры по снижению загруженности авиаузлов, что позволило сократить время ожидания пассажиров и повысить устойчивость отрасли к внешним рискам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.