В Иванове из-за масштабного пожара в трехэтажном многоквартирном доме эвакуированы 45 человек, среди них 12 детей. Возгорание кровли на площади 650 квадратных метров локализовано, но тушение продолжается. Об этом сообщает областное МЧС.
«Общее число эвакуированных из горящего дома в Иваново пожарно-спасательными подразделениями составило 45 человек, из них — 12 детей», — сказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Ивановской области Виктор Воробьев. Видеокомментарий размещен в telegram-канале министерства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание кровли на площади 650 квадратных метров оперативно локализовано силами МЧС, однако тушение продолжается из-за конструктивных особенностей крыши и горючего утеплителя.
На месте работают 50 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Спасатели помогают жильцам забрать необходимые вещи и домашних животных. Для временного размещения эвакуированных развернут пункт в гостинице, где также работают психологи МЧС. Причины возгорания устанавливаются.
