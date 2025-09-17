17 сентября 2025

Лукашенко: Статкевич возвращался в Белоруссию, зная, что попадет в тюрьму

Лукашенко: Статкевич не захотел выезжать из Беларуси
Лукашенко рассказал о судьбе оппозиционного политика
Лукашенко рассказал о судьбе оппозиционного политика

Оппозиционный политик Николай Статкевич, осужденный в 2021 году на 14 лет лишения свободы, сознательно отказался покинуть страну и вернулся в Беларусь, несмотря на угрозу ареста. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историками и экспертами в Минске. 

«Даже вот этот Статкевич. Ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Ну зачем это надо? Он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: „Ты в Беларусь хочешь?“ „В Беларусь“. „Ты ж в тюрьму пойдешь“. „Пойду в тюрьму“. Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его, все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?» — заявил Лукашенко, видеозапись выступления опубликована в telegram-канале «Пул Первого».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о готовности освободить политических заключенных в обмен на смягчение западных санкций, отмечая, что переговоры по этому вопросу ведутся только с США. В июне 2025 года после визита американского спецпосланника белорусские власти уже помиловали ряд оппозиционеров, однако Лукашенко подчеркивал, что оппозиция использует тему заключенных для давления на власти.

